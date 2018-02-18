Россия обошла США по общему количеству медалей на ОИ-2018 (2)
Олимпиада-2018 | 18 февраля 2018 года, 16:50
Россия вышла на пятое место по общему количеству наград на Олимпиаде-2018.
Российские спортсмены завоевали серебро в мужской лыжной эстафете и бронзу во фристайле. После девятого дня Олимпиады россияне завоевали 11 медалей.
По общему количеству наград Россия обошла команду США, Австрии, Франции и Японии, в активе которых по десять медалей.
Лидирует Норвегия (26), второй идет Германия (18), третье место занимает Канада (16).
Ранее сообщалось, что французский биатлонист Мартен Фуркад в воскресенье на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал "золото" в гонке с общего старта.
Источник: Газета.ru
Germanija otstajot?
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Надо же немцев обошли!Теперь санкции против Норвегии будут-1.Газ есть ! 2.На олимпиаде первое место!
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