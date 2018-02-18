Олимпиада-2018 |

Россия вышла на пятое место по общему количеству наград на Олимпиаде-2018.

Российские спортсмены завоевали серебро в мужской лыжной эстафете и бронзу во фристайле. После девятого дня Олимпиады россияне завоевали 11 медалей.

По общему количеству наград Россия обошла команду США, Австрии, Франции и Японии, в активе которых по десять медалей.

Лидирует Норвегия (26), второй идет Германия (18), третье место занимает Канада (16).

Ранее сообщалось, что французский биатлонист Мартен Фуркад в воскресенье на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал "золото" в гонке с общего старта.