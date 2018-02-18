Олимпиада-2018 |

Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато отказался пожать руку тренеру российских хоккеистов Олегу Знарку после матча, сообщает издание Inside the games.

Издание отмечает, что Гранато не понравилось решение Знарка выпустить в конце матча на лед сильнейших игроков, когда исходы игры уже был решен.

"Мне не понравилось это, счет был 4:0", — сказал он.

Ранее Федерация хоккея России сообщала, что организационный комитет Олимпийских игр заменил рукопожатие капитанов до начала матча и послематчевое рукопожатие команд "отбиванием кулачков". Такое решение было принято в связи со случаями заболевания норовирусом.

Накануне российские хоккеисты обыграли сборную США и вышли в четвертьфинал Олимпийских игр. Матч завершился со счетом 4:0 по две шайбы в ворота соперника забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

В результате победы российские хоккеисты набрали больше всего очков в своей группе. Это позволило им выйти в четверть финал без участия в раунде плей-офф.