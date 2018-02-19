Олимпиада-2018 |

Количество заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхенчхане, который принимает зимние Олимпийские игры, достигло 283 человек.

За последние сутки было выявлено восемь новых случаев заболевания.

Пятеро из новых заболевших зарегистрированы в Пхенчане, еще трое проживают в районе Ганьнун.

49 пациентов остаются под карантином, а 234 в настоящее время близки к выздоровлению.

Портал rus.lsm.lv утверждает, что вспышка заболевания затронула эстонскую делегацию, которая проживает в Олимпийской деревне в одном здании с латвийскими и по соседству с белорусскими спортсменами.

The Korea Times уточняет имена двух швейцарских спортсменов, которые заболели в пятницу и таким образом стали первыми участниками соревнований, пострадавшими в результате вспышки инфекции.

Это фристайлисты Фабиан Бош и Элиас Амбюэль. Известно, что они проживали за пределами Олимпийской деревни и никогда в ней не бывали. Агентство Yonhap со ссылкой на руководство швейцарской делегации сообщает, что лыжники уже выздоровели и готовы к стартам.

Ранее сообщалось, что вспышка норовируса привела к отстранению от работы около 1200 агентов службы безопасности, ответственных за порядок на олимпийских объектах. Их заменили на 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своим обязанностям.

Источник: newsru.com

Фото: pixabay.com