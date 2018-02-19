Олимпиада-2018 |

Латвийский шорт-трекист Роберт Звейниекс, выступающий на Олимпиаде в Пхенчхане, как и другие спортсмены получил на Играх новый телефон Samsung. Между тем, еще до возвращения домой спортсмен выставил свой смартфон на продажу, пишет Nra.lv.

Объявление, написанное самим Звейниексом, было опубликовано группе "Pērk/pārdod" в на Facebook. За 1000 евро Звейниекс предлагает Samsung Note 8 с оперативной памятью в 64GB. Кроме того, как указывает спортсмен, телефон обладает эксклюзивным олимпийским дизайном.

"Экспертам, которые видят, что на salidzini.lv новый телефон стоит 730 евро, советую не писать. Это индивидуальная модель, которую не производят, и в магазинах ее приобрести нельзя", - написал 20-летний шорт-трекист.

Приобрести смартфон можно с 28 февраля, когда Звейниекс вернется из Южной Кореи, отмечает NRA.

Между тем, многие пользователи соцсетей отрицательно оценили желание олимпийца продать свой смартфон. Некоторые предположили, что ему не хватает денег на билет домой.

Kādam olimpisko telefonu no olimpieša? pic.twitter.com/LBWExAOEQS — TV director (@pulks) 18 февраля 2018 г.

The Washington Post ранее сообщило, что мобильные телефоны получили около 4000 олимпийцев, за исключением спортсменов из Северной Кореи и Ирана - им телефоны не выдали из-за санкций ООН. Многие посчитали такие действия Международного олимпийского комитета (МОК) нечестными и после возникшего резонанса было принято решение подарить смартфоны и иранским олимпийцам.

Спортсменам из Северной Кореи МОК также предложил выдать телефоны на время Олимпиады, с условием, что после Игр они их вернут, однако сборная КНДР отказалась.

Фото из Facebook