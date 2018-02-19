Латвийские бобслеисты завоевали бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане (27)
Олимпиада-2018 | 19 февраля 2018 года, 15:53
Латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях двоек.
Для Латвии это первая медаль на Играх-2018.
Олимпийское золото выиграли сразу две команды - немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих, а также канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс. По итогам четырех заездов оба экипажа показали одинаковый результат - 3 минуты 16,86 секунды.
Латвийские призеры уступили чемпионам по сумме четырех заездов всего 0,05 секунды.
Между тем, другая пара из Латвии - Оскар Киберманис и Матис Микнис - заняли в соревнованиях девятое место.
Ребята молодцы,мало говорят,больше делают....в итоге медали.У Дукурсов всё ушло на антироссийский гудок....
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Malaci! Apsveicu ar medalu. Mes visi to loti gaidijam!
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Ура!!!
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