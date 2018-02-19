Олимпиада-2018 |

Латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях двоек.

Для Латвии это первая медаль на Играх-2018.

Олимпийское золото выиграли сразу две команды - немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих, а также канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс. По итогам четырех заездов оба экипажа показали одинаковый результат - 3 минуты 16,86 секунды.

Латвийские призеры уступили чемпионам по сумме четырех заездов всего 0,05 секунды.

Между тем, другая пара из Латвии - Оскар Киберманис и Матис Микнис - заняли в соревнованиях девятое место.