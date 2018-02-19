Олимпиада-2018 |

Российский керлингист Александр Крушельницкий опасается, что ему могли подмешать мельдоний в напиток кто-то из членов сборной России, который не попал на Игры в Пхенчхане, сообщает "Советский спорт".

По информации Inside The Games, спортсмен заявил об этом представителю российской делегации на Олимпиаде-2018.

Ранее Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о допинговом скандале с участием российского атлета.