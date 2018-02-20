Мелбардис и Стренга могут получить по 38 тысяч евро за олимпийскую медаль (3)
За завоеванную на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга могут претендовать каждый на денежную награду в размере до 38 418 евро, пишет nra.lv.
Тренеры и обслуживающий персонал спортсменов все вместе могут также претендовать на премию до 38 418 евро, а Латвийская федерация бобслея и скелетона - на премию в размере до 35 572 евро.
Чтобы претендовать на премию, федерация до 15 октября очередного года должна подать заявку в Министерство образования и науки.
Напомним, латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях двоек.
Олимпийское золото выиграли сразу две команды - немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих, а также канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс. По итогам четырех заездов оба экипажа показали одинаковый результат - 3 минуты 16,86 секунды.
Латвийские призеры уступили чемпионам по сумме четырех заездов всего 0,05 секунды.
Между тем, другая пара из Латвии - Оскар Киберманис и Матис Микнис - заняли в соревнованиях девятое место.
Фото из Flickr