Олимпиада-2018 |

За завоеванную на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга могут претендовать каждый на денежную награду в размере до 38 418 евро, пишет nra.lv.

Тренеры и обслуживающий персонал спортсменов все вместе могут также претендовать на премию до 38 418 евро, а Латвийская федерация бобслея и скелетона - на премию в размере до 35 572 евро.

Чтобы претендовать на премию, федерация до 15 октября очередного года должна подать заявку в Министерство образования и науки.

Напомним, латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях двоек.

Олимпийское золото выиграли сразу две команды - немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих, а также канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс. По итогам четырех заездов оба экипажа показали одинаковый результат - 3 минуты 16,86 секунды.

Латвийские призеры уступили чемпионам по сумме четырех заездов всего 0,05 секунды.

Между тем, другая пара из Латвии - Оскар Киберманис и Матис Микнис - заняли в соревнованиях девятое место.

Фото из Flickr