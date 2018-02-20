Олимпиада-2018 |

Официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК) использует фотографию с нераскрывшимся кольцом во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи для обозначения страниц с ошибками.

При попытке зайти на несуществующую страницу на сайте Olympic.org, появляется изображение из Олимпиады-2014, которое сопровождается надписью "Иногда все идет не так, как планировалось".

На открытии Олимпийских игр в Сочи одно из пяти олимпийских колец на смогло раскрыться из-за технической неполадки. На церемонии закрытия Игр-2014 организаторы решили обыграть этот инцидент: кольца были сформированы из артистов-волонтеров, однако одно из них также "не раскрылось".

Фото с официального сайта МОК