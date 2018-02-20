Сайт МОК при ошибке 404 использует картинку с нераскрывшимся кольцом Игр в Сочи (2)
Олимпиада-2018 | 20 февраля 2018 года, 07:02
Официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК) использует фотографию с нераскрывшимся кольцом во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи для обозначения страниц с ошибками.
При попытке зайти на несуществующую страницу на сайте Olympic.org, появляется изображение из Олимпиады-2014, которое сопровождается надписью "Иногда все идет не так, как планировалось".
На открытии Олимпийских игр в Сочи одно из пяти олимпийских колец на смогло раскрыться из-за технической неполадки. На церемонии закрытия Игр-2014 организаторы решили обыграть этот инцидент: кольца были сформированы из артистов-волонтеров, однако одно из них также "не раскрылось".
Фото с официального сайта МОК
Источник: BBC Russian
Очень символично- Не раскрылась Америка!
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Кольца символизируют пять континентов. Однако, каждое из колец не относится к какому-то конкретному континенту. Шесть цветов (вместе с белым фоном полотна) скомбинированы так, что представляют собой национальные цвета всех без исключения стран мира, символизируют единство пяти частей света и всемирный характер Олимпийских Игр.
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