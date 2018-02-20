Канадские фигуристы установили мировой рекорд на Олимпиаде (1)
Олимпиада-2018 | 20 февраля 2018 года, 09:46
Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр, ставшие олимпийскими чемпионами в танцах на льду на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, установили новый мировой рекорд по сумме программ, сообщает ТАСС.
По итогам короткой и произвольной программ канадцы набрали 206,07 балла.
Ранее сообщалось, что российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняла пятое место в фигурном катании.
Источник: Газета.ru
Не могут россияне ничего без допинга, поехали туда позориться, ни одной золотой медали.
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