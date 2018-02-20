Канадские фигуристы установили мировой рекорд на Олимпиаде (1)

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Олимпиада-2018 | 20 февраля 2018 года, 09:46

Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Мойр, ставшие олимпийскими чемпионами в танцах на льду на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, установили новый мировой рекорд по сумме программ, сообщает ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ канадцы набрали 206,07 балла.

Ранее сообщалось, что российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняла пятое место в фигурном катании.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
А1 час назад
Не могут россияне ничего без допинга, поехали туда позориться, ни одной золотой медали.
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