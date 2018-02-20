Шорт-трек на Олимпиаде: Звейниекс установил национальный рекорд (1)

фото

Олимпиада-2018 | 20 февраля 2018 года, 17:56

В соревнованиях мужчин по шорт-треку на дистанции 500 метров успешно выступил латвийский спортсмен Роберт Звейниекс, который вышел в 1/4 финала с новым национальным рекордом.

Латвийский спортсмен прошел в четвертьфинал, заняв второе место в своем предварительном забеге. Он установил новый рекорд Латвии, преодолев дистанцию за 40,563 секунды.

Это седьмое время среди всех участников предварительных забегов. Четвертьфинальные забеги с участием 19 лучших спортсменов пройдут в четверг, 22 февраля.

Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Побил национальный рекорд черепашьих бегов. Есть чем Латвии гордиться.
Ответить