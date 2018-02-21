Олимпиада-2018 |

В среду на Играх-2018 в Пхенчхане самая молодая участница олимпийской сборной Латвии Диана Никитина отстала от собственного рекорда в выполнении короткой программы, заняв 26-е место. Латвийская фигуристка не квалифицировалась для выборочной программы, в которой будут стартовать 24 лучшие спортсменки. Об этом пишет Diena.

Никитина за свое выступление получила 51,12 пунктов, что на семь пунктов хуже ее персонального рекорда. Для продолжения соревнований ей не хватило 1,34 пункта. Свое выступление она начала уверенно, совершая запланированные прыжки трехкратного лутца и тулупа. Однако после остальные элементы не были выполнены так, как было задумано.

Победительницей стала 15-летняя Алина Загитова, которая представляет команду олимпийских спортсменов из России. В этом году она завершила свое выступление с 82,92 пунктами, что стало новым мировым рекордом. Второе место также занимает фигуристка из России Евгения Медведева. Двукратной чемпионке мира удалось набрать 81,61 пункт.

Между тем третью позицию заняла канадка Кейтлин Осмонд с 78,87 пунктами, которая уже выиграла золотую медаль в командных соревнованиях.

Персональный рекорд латвийской спортсменки Дианы Никитиной в короткой программе официальных соревнований, который она достигла два года назад на Молодежных зимних олимпийских играх в Лиллехаммере, составил 58,81 пункт.

Ранее сообщалось, что в короткой программе мужского турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пхенчхане латвийский спортсмен Денис Васильев занял 19-е место.