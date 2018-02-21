Олимпиада-2018 |

Мужская сборная России по хоккею обыграла соперников из Норвегии в матче 1/4 финала Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. За норвежцев отличился Александер Бонсаксен.

В полуфинальном матче сборная России встретится с национальной командой Чехии. Эта встреча состоится в пятницу, 23 февраля.

Источник: gazeta.ru