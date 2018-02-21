Российские лыжники взяли серебро в командном спринте (3)
Олимпиада-2018 | 21 февраля 2018 года, 16:22
Россияне, принимавшие участие в командном спринте лыжных гонок на Олимпийских играх в Пхёнчане, заняли второе место, завоевав серебряную медаль.
За Россию бежали Денис Спицов и Александр Большунов (оба уже завоевали на этой Олимпиаде серебро и бронзу). На финишном этапе Большунов обогнал шведского и французского лыжников, выйдя на вторую позицию.
Золото взяли спортсмены из Норвегии - 21-летний Йоханнес Клебу (самый молодой чемпион в истории Зимних олимпиад) и Мартин Сундбю. Клебу оторвался от группы лидеров в середине гонки.
На третьем месте команда Франции (Морис Манифика - Ришар Жуве).
В командном спринте спортсмены одной команды по очереди сменяют друг друга через каждые 1250 м.
Источник: BBC Russian
Молодцы юниоры.Против норвежских "астматиков"трудно бороться;)
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Теперь главное - НЕ СЦАТЬ!!!!
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Как бы мельдония ребятам не подлили в еду ,питьё...
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