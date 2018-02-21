Олимпиада-2018 |

В полуфинале хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане сборная России сыграет с командой Чехии, а Канада встретится с Германией.

Канадцы в своем четвертьфинале с минимальным счетом переиграли финнов. Победную шайбу забросил защитник Максим Норо. Немцы оказались сильнее команды Швеции, одержав победу в овертайме.

Ранее 21 февраля россияне обыграли сборную Норвегии, а чехи выбили из олимпийского турнира американцев.

Оба полуфинала состоятся 23 февраля.

Действующими олимпийскими чемпионами являются канадцы. В финальном матче Олимпиады в Сочи «кленовые листья» переиграли шведов. Россияне в 2014-м на пьедестал не попали.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.