Олимпийские чемпионы по бобслею используют сани, произведенные в Латвии (10)

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Олимпиада-2018 | 22 февраля 2018 года, 07:13

Около 20 мужских и женских бобслейных экипажей выступают на Олимпиаде в Пхенчхане с произведенной в Риге техникой Bobsleja tehniskais centrs (BTC). А канадская двойка во главе с Джастином Крипсом выиграла на латвийском бобе олимпийское золото, пишет Latvijas Avīze.

Бобслейные сани в Латвии начали производить, когда этот вид спорта пришел в Советский Союз в 1980 году. Множество революционных идей в производстве тогда предложил тренер Роланд Упатниекс. Некоторые из них используются до сих пор, отмечает LA.

После восстановления независимости производство бобслейных саней сошло на нет, однако на рубеже веков Янис Скрастиньш и Харийс Шванкс, вспомнив слова своего учителя Упатниекса о том, что «с чужим бобом золото не выиграешь», основали BTC. Пока Скрастиньш тренеровал латвийскую команду, она использовала исключительно местную технику, однако после того, как на Играх-2006 в Турине Янис Минин занял в двойках шестое, а в четверках – десятое место, руководство решило вернуться к зарубежным саням.

Между тем, в этом сезоне канадец Джастин Крипс и американка Кейли Хамфрис завоевали на санях BTC Кубок мира, а также стали призерами Олимпиады. У латвийцев местные сани на Играх в Пхенчхане использует только двойка Оскара Киберманиса.

Комментарии 10
Как же так1 час назад
Враньё всё это,при тяжёлой советской оккупации ни чего хорошего быть не могло,латыши были нищими,забитыми,голоднымм рабами которым не разрешали даже петь и плясать,а тут производство бобов,нонсенс.
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Дима53 минуты назад
...и тоталитарно раздавали бесплатное жилье, учебу, санаторный отдых, пенсии, медицинское обслуживание и т.д.
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кот2 часа назад
Не мытьем так катаньем возьмем:хреновым бобслеистам даже собственные бобы мешают...
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