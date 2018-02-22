Олимпиада-2018 |

Около 20 мужских и женских бобслейных экипажей выступают на Олимпиаде в Пхенчхане с произведенной в Риге техникой Bobsleja tehniskais centrs (BTC). А канадская двойка во главе с Джастином Крипсом выиграла на латвийском бобе олимпийское золото, пишет Latvijas Avīze.

Бобслейные сани в Латвии начали производить, когда этот вид спорта пришел в Советский Союз в 1980 году. Множество революционных идей в производстве тогда предложил тренер Роланд Упатниекс. Некоторые из них используются до сих пор, отмечает LA.

После восстановления независимости производство бобслейных саней сошло на нет, однако на рубеже веков Янис Скрастиньш и Харийс Шванкс, вспомнив слова своего учителя Упатниекса о том, что «с чужим бобом золото не выиграешь», основали BTC. Пока Скрастиньш тренеровал латвийскую команду, она использовала исключительно местную технику, однако после того, как на Играх-2006 в Турине Янис Минин занял в двойках шестое, а в четверках – десятое место, руководство решило вернуться к зарубежным саням.

Между тем, в этом сезоне канадец Джастин Крипс и американка Кейли Хамфрис завоевали на санях BTC Кубок мира, а также стали призерами Олимпиады. У латвийцев местные сани на Играх в Пхенчхане использует только двойка Оскара Киберманиса.