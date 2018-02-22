Российских керлингистов лишили медали ОИ-2018 (20)
Олимпиада-2018 | 22 февраля 2018 года, 10:53
Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018, сообщает официальный сайт организации.
Наказание последовало из-за нарушения керлингистом допинговых правил. В пробах Крушельницкого был обнаружен мельдоний.
Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил о том, что Крушельницкому и Брызгаловой придется расстаться с бронзовыми медалями Олимпиады-2018. Также в федерации рассказали о скором возвращении спортсменов в Россию.
Тем не менее, как рассказал Свищев, высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций выразили уверенность в том, что Крушельницкий не принимал препарат намеренно.
Источник: Газета.ru
Только фуфло ты прогнал и не более.
Все всё прекрасно понимают, откуда растут уши.
Мелдронат и керлинг ???? бараны... грубая работа.
Нагибайтесь и дальше! Раздвигайте булки, горе-олимпийцы! Пока вам "всё равно под флагом или без него", воронежский парень-пилот в Сирии до последнего выполнял свой долг! Вот кто достоин памяти и поклонения! А на этих "спортсменов" и смотреть противно!