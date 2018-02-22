Российских керлингистов лишили медали ОИ-2018 (20)

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Олимпиада-2018 | 22 февраля 2018 года, 10:53

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018, сообщает официальный сайт организации.

Наказание последовало из-за нарушения керлингистом допинговых правил. В пробах Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил о том, что Крушельницкому и Брызгаловой придется расстаться с бронзовыми медалями Олимпиады-2018. Также в федерации рассказали о скором возвращении спортсменов в Россию.

Тем не менее, как рассказал Свищев, высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций выразили уверенность в том, что Крушельницкий не принимал препарат намеренно.

Источник: Газета.ru
Комментарии 20
aleksandrLV2 часа назад
как-то раньше интересовался ОИ - смотрел трансляции,а сейчас из-за политики вокруг спорта стало противно и мерзко...
2
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Фуфло2 часа назад
Красиво завинтил.
Только фуфло ты прогнал и не более.
Все всё прекрасно понимают, откуда растут уши.

Мелдронат и керлинг ???? бараны... грубая работа.
3
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АЛ22 часа назад
Красиво, всё-таки, пиндосы работают! Восхититесь логической цепочкой: Мельдоний-допинг-русские! Ни одно звено не пропало! И плевать, что этот самый мельдоний-милдронат, уже с 15 года под запретом! Плевать на то, что любой мыслящий человек поймёт, что ничего он не принимал! Это абсолютно не важно! Если б вместо него подмешали какой-нибудь "фторокал" уже б не так красиво всё звучало! Ждём, финала олимпиады! Там должно быть ещё пара подобных вбросов, и на финише - запрет на флаг на закрытии и "невозможность" восстановления и пр. лабуды, про которую русские с какого-то х..."мечтали"!
Нагибайтесь и дальше! Раздвигайте булки, горе-олимпийцы! Пока вам "всё равно под флагом или без него", воронежский парень-пилот в Сирии до последнего выполнял свой долг! Вот кто достоин памяти и поклонения! А на этих "спортсменов" и смотреть противно!
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