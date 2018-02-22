Олимпиада-2018 |

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджиеро заявила о том, что спортсменам не нужно игнорировать российских атлетов на церемонии закрытия Игр, сообщает Inside The Games.

"Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии. Если вы не будете участвовать в церемонии, то это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию. Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК", — заявила Руджиеро.

50-я глава Олимпийской хартии гласит, что Игры нельзя использовать как площадку для протестов, демонстраций или политической, религиозной, расовой пропаганды.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018 из обнаружения мельдония в пробах спортсмена.