В МОК призвали спортсменов не игнорировать россиян (4)

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Олимпиада-2018 | 22 февраля 2018 года, 19:59

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджиеро заявила о том, что спортсменам не нужно игнорировать российских атлетов на церемонии закрытия Игр, сообщает Inside The Games.

"Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии. Если вы не будете участвовать в церемонии, то это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию. Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК", — заявила Руджиеро.

50-я глава Олимпийской хартии гласит, что Игры нельзя использовать как площадку для протестов, демонстраций или политической, религиозной, расовой пропаганды.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзы Олимпиады-2018 из обнаружения мельдония в пробах спортсмена.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Alex56 минут назад
Какое изящное лицемерие ... Мы стараемся деполитизировать ситуацию...Ну спасибо ,призналась наконец , а то мы не в курсе...Но способ "подачки" отношения к русским - просто фантастика !Тётка ,и без тебя,и без МОК,отношения между людьми не изменятся,если они были и есть .Вот отношение к МОК у планеты точно изменилось ,такого дерьма ещё не было...
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Alex53 минуты назад
...историческая аналогия ...значит Холокост - вина самих евреев ?
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Циля59 минут назад
Но ведь россиянцы сами виноваты в том, что с ними никто общаться не хочет.
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