Олимпиада-2018 |

Суммарный бюджет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане составляет 12,5 миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделала представитель оргкомитета ОИ Нэнси Пак.

"Наибольший вклад в бюджет был внесен Правительством Южной Кореи, которое выделило 10,1 миллиарда долларов на создание инфраструктуры", — сообщила она.

Пак также добавила, что к указанной сумме добавились средства на операционные расходы в размере 2,4 миллиарда долларов.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля. Соревнования паралимпийцев пройдут с 9 по 18 марта.

Источник: life.ru