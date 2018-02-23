Бюджет Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане составляет $12,5 млрд
Олимпиада-2018 | 23 февраля 2018 года, 08:15
Суммарный бюджет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане составляет 12,5 миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделала представитель оргкомитета ОИ Нэнси Пак.
"Наибольший вклад в бюджет был внесен Правительством Южной Кореи, которое выделило 10,1 миллиарда долларов на создание инфраструктуры", — сообщила она.
Пак также добавила, что к указанной сумме добавились средства на операционные расходы в размере 2,4 миллиарда долларов.
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля. Соревнования паралимпийцев пройдут с 9 по 18 марта.
Источник: life.ru