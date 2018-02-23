15-летняя фигуристка из России установила мировой рекорд на Олимпиаде-2018 (5)

фото

Олимпиада-2018 | 23 февраля 2018 года, 09:46

15-летняя россиянка Алина Загитова стала победительницей Олимпийских игр в женском одиночном турнире по фигурному катанию.

Завоеванная ею золотая медаль стала первой для Олимпийских атлетов из России в Пхенчхане - до сих пор в активе россиян были лишь серебряные и бронзовые награды.

Ее главная соперница, соотечественница Евгения Медведева заняла второе место. Бронза у Кейтлин Осмонд из Канады.

Загитова и Медведева считались фаворитами по итогам исполнения короткой программы, где обе установили мировые рекорды.

Исход борьбы решился в произвольной программе, где у Медведевой 11 прыжков, в том числе два сдвоенных каскада из тройных прыжков (3+3) и каскад 2+2+2.

Кейтлин Осмонд имеет примерно такую же произвольную, но чуть-чуть сложнее - у нее каскад 3+2+2.

У Загитовой тоже 11 прыжков, но были заявлены еще более сложные каскады, которые начинаются во второй половине программы и идут подряд один за другим, в том числе 3+2+2.

Источник: bbc.com/russian

Комментарии 5
кот2 часа назад
Виват Алина!!!!
Ответить
взгляд40 минут назад
Умницы,Красавицы! Спасибо за прекрасное выступление! Мужики с праздничком 23февраля!!!
Ответить
Marina Potapova55 минут назад
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Ответить