Олимпиада-2018 |

В организме российской бобслеистки Надежды Сергеевой, занявшей 12-е место в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пхенчхане, нашли запрещенный препарат, сообщила федерация бобслея и скелетона России Александр Зубков.

На странице федерации в социальной сети "Фейсбук" говорится, что речь идет о неком сердечном препарате, который входит в число запрещенных. Его название федерация не приводит. Источники газеты "Спорт-Экспресс" сообщают только, что препарата нет в числе запрещенных.

Глава федерации Александр Зубков сказал изданию, что не понимает, как запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки, так как за пять дней до сдачи допинг-пробы, оказавшейся положительной, Сергеева уже проходила допинг-контроль - и тогда никаких запрещенных веществ у нее не нашли.

"Я очень вкратце пообщался с ней. Она в панике. Она не понимает, откуда попал препарат. Конечно, она очень огорчена. Сейчас она должна успокоиться и пошагово все понять, откуда, почему и из-за чего он [препарат] мог попасть в организм", - сказал Зубков.

Корреспондент "Спорт-Экспресса" со ссылкой на собственные источники утверждает, что запрещенное вещество содержалось в каплях для носа, которые 30-летняя спортсменка могла принять по ошибке, не заметив, что в них есть недопустимый препарат.

Надежда Сергеева родилась в 1984 году в Кемерово. Она начала спортивную карьеру в легкой атлетике, однако затем перешла в бобслей. В 2011 году она была серебряным призером на этапе Кубка Европы, а в 2014 году уже принимала участие в зимней Олимпиаде в Сочи, но медали не получила.

На нынешней Олимпиаде Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Не первый случай

Сергеева - уже вторая на нынешней Олимпиаде спортсменка из России, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенное вещество. Первым стал керлингист Александр Крушельницкий, выигравший вместе с женой бронзовую медаль в дабл-миксте.

В допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний - вещество, популярное на постсоветском пространстве и внесенное с 2016 года в список запрещенных препаратов. Сам спортсмен заявил, что не употреблял вещество и считает случившееся провокацией.

В поддержку Крушельницкого выступили многие другие керлингисты, в том числе зарубежные. Они заявляют, что керлинг - вид спорта, в котором допинг не дает никаких преимуществ. Кроме того, мельдоний - профилактический препарат, бесполезный при разовом применении, в котором и уличили Крушельницкого.

Тем не менее Крушельницкий сдал бронзовую медаль, так как не успел к заседанию спортивного суда найти существенных доказательств того, что мельдоний попал в его организм неумышленно. Суд оставил за ним право оспорить решение об отборе у него медали в случае, если эти доказательства появятся.