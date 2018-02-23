Олимпиада-2018 |

Мужская сборная Германии по хоккею обыграла канадцев со счетом 4:3 и вышла в финал олимпийского хоккейного турнира, где сыграет с российской сборной, передает Championat.com.

В составе немцев отличились Брукс Мацек (15-я минута), Маттиас Плахта (24-я), Франк Мауэр (27-я) и Патрик Хагер (33-я). На 44-й минуте матча Доминик Кагун не сумел реализовать штрафной бросок.

У канадцев заброшенными шайбами отметились Жильбер Брюле (на 29-й минуте), Мэт Робинсон (на 43-й) и Дерек Рой (на 50-й).

Первыми финалистами турнира стали российские хоккеисты, обыгравшие сборную Чехии со счетом 3:0.

Попадание в финал стало для мужской хоккейной сборной Германии наивысшим достижением на Олимпийских играх.

Финал состоится 25 февраля. Матч начнется в 6:10 по московскому времени.

Фото из Flickr