Латвийский конькобежец Силов занял 15-е место на 1000-метровой дистанции
Олимпиада-2018 | 23 февраля 2018 года, 18:12
Латвийский конькобежец Харалд Силов в пятницу на Олимпиаде в Пхенчхане на 1000-метровой дистанции занял 15-е место.
Силов пришел к финишу за 1 минуту 9,50 секунды, на две секунды отстав от принадлежащего ему рекорда Латвии (1:07,47) и на полторы секунды - от своего лучшего результата нынешнего сезона (1:08,01).
В соревнованиях на 1000-метровой дистанции участвовали 36 конькобежцев.
Олимпийским чемпионом на этой дистанции стал нидерландский конькобежец Кьелд Нейс, серебряным призером - норвежец Ховард Лоренцен, бронзовым - кореец Ким Теюн.
Ранее на 1500-метровой дистанции Силов занял 4-е место.
Олимпиада в Пхенчхане - третья в спортивной карьере Силова.
Фото из Flickr