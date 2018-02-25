Олимпиада-2018 |

Команда Хоккеистов из России стала чемпионом зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Она одержала победу над сборной Германии со счетом 4:3.

В команде России голы забили Вячеслав Воинов и Никита Гусев (2). Победу удалось вырвать лишь в дополнительное время. Решающий гол забил в овертайме Кирилл Капризов.

Ранее российские хоккеисты обыграли сборную Чехии со счетом 3:0 и впервые за последние 20 лет вышли в финал Олимпиады. В последний раз они выходили в финал на ОИ в Нагано в 1998 году.

После победы над сборной ФРГ, команда Олимпийских атлетов из России имеет в своей копилке две золотые медали, 6 серебряных и 9 бронзовых. В общем медальном зачете она поднялась с 15 на 13 место.

Сборная Германии впервые в истории завоевала серебро в хоккейном турнире на Олимпиаде. В общем медальном зачете ФРГ занимает второе место (14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей).

Между тем на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Россия останется дисквалифицирована. Такое решение исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял в воскресенье, 25 февраля, за несколько часов до окончания Игр.

По словам президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), комитет рассматривал возможность восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) до церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Однако положительные допинг-пробы двух российских спортсменов помешали принятию подобного решения, подчеркнул Бах.