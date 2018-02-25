Олимпиада-2018 |

Латвийский бобслейный экипаж-четверка под управлением пилота Оскара Мелбардиса на Олимпиаде в Пхенчхане занял пятое, а экипаж Оскара Киберманиса - десятое место.

Олимпийскими чемпионами стали бобслеисты экипажа под управлением немецкого пилота Франческо Фридриха.

Таким образом, Мелбардису с толкачами Даумантом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой не удалось повторить достижение Олимпийских игр в Сочи, где они были вторыми.

В свою очередь Киберманис, который в Пхенчхане выступал с толкачами Янисом Янсонсом, Хелвийсем Лусисом и Матисом Микнисом, улучшил свой результат - в Сочи он был 14-м.

Второе место поделили экипажи южнокорейца Вон Юн Чжона и немца Нико Вальтера, которые уступили Фридриху по 0,53 секунды.

Ранее сообщалось, что за завоеванную на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую медаль бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга могут претендовать каждый на денежную награду в размере до 38 418 евро.

Напомним, латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях двоек.

Между тем, другая пара из Латвии - Оскар Киберманис и Матис Микнис - заняли в соревнованиях девятое место.