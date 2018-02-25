Олимпиада-2018 |

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее подходят к концу, и сегодня, 25 февраля, в 20:00 по местному времени (в 13:00 по латвийскому) начнётся церемония закрытия соревнований.

Флаг Латвии на торжественной церемонии закрытия Олимпиады-2018 понесет конькобежец Харальд Силов, сообщает sportacentrs.com .

Об этом Силов узнал сразу после полуфинального забега в субботнем масс-старте. Латвиец занял девятое место в этом забеге и завершил соревнования на 17-м месте среди 24 участников.

Латвия заканчивает зимнюю Олимпиаду с одной бронзовой медалью, завоеванной в соревнованиях двоек латвийскими бобслеистами Оскаром Мелбардисом и Янисом Стренгой.

Российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом. Знамя понесёт волонтёр, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018. Несмотря на отсутствие на соревнованиях ряда ведущих атлетов страны, Россия завоевала 17 медалей, поделив с Южной Кореей шестое место по общему количеству наград. Золотые медали завоевали фигуристка Алина Загитова и хоккейная сборная.

Оргкомитет Олимпийских игр — 2018 наотрез отказался раскрывать программу церемонии закрытия соревнований. Ожидается очень яркое шоу, которое будут смотреть во всех уголках планеты.