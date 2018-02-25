Олимпиада-2018 |

В Пхенчхане завершились соревнования зимних Олимпийских игр. Медальный зачет выиграла Норвегия, на ее счету четырнадцать золотых медалей. Латвия расположилась на 28-м месте с одной наградой.

Второе место по количеству медалей занимает Германия, на третьей позиции в списке находится олимпийская сборная Канады.

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

Норвегия – 14-14-11 (39) Германия – 14-10-7 (31) Канада – 11-8-10 (31) США – 9-8-6 (23) Голландия – 8-6-6 (20) Швеция – 7-6-1 (14) Южная Корея – 5-8-4 (17) Швейцария – 5-6-4 (15) Франция – 5-4-6 (15) Австрия – 5-3-6 (14) Япония – 4-5-4 (12) Италия – 3-2-5 (10) Россия – 2-6-9 (17) Чехия – 2-2-3 (7) Беларусь – 2-1-0 (3) Китай – 1-6-2 (9) Словакия – 1-2-0 (3) Финляндия – 1-1-4 (6) Великобритания – 1-0-4 (5) Польша – 1-0-1 (2) Венгрия – 1-0-0 (1) Украина – 1-0-0 (1) Австралия – 0-2-1 (3) Словения – 0-1-1 (2) Бельгия – 0-1-0 (1)

26-27. Испания – 0-0-2 (2)

26-27. Новая Зеландия – 0-0-2 (2)

28-30. ЛАТВИЯ – 0-0-1 (1)

28-30. Казахстан – 0-0-1 (1)

28-30. Лихтенштейн – 0-0-1 (1)

Напомним, сейчас в Пхенчхане происходит церемония закрытия зимней Олимпиады. Флаг Латвии понесет конькобежец Харальд Силов.