ОИ-2018: в медальном зачете победила Норвегия (10)
Олимпиада-2018 | 25 февраля 2018 года, 14:13
В Пхенчхане завершились соревнования зимних Олимпийских игр. Медальный зачет выиграла Норвегия, на ее счету четырнадцать золотых медалей. Латвия расположилась на 28-м месте с одной наградой.
Второе место по количеству медалей занимает Германия, на третьей позиции в списке находится олимпийская сборная Канады.
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Республика Корея
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
- Норвегия – 14-14-11 (39)
- Германия – 14-10-7 (31)
- Канада – 11-8-10 (31)
- США – 9-8-6 (23)
- Голландия – 8-6-6 (20)
- Швеция – 7-6-1 (14)
- Южная Корея – 5-8-4 (17)
- Швейцария – 5-6-4 (15)
- Франция – 5-4-6 (15)
- Австрия – 5-3-6 (14)
- Япония – 4-5-4 (12)
- Италия – 3-2-5 (10)
- Россия – 2-6-9 (17)
- Чехия – 2-2-3 (7)
- Беларусь – 2-1-0 (3)
- Китай – 1-6-2 (9)
- Словакия – 1-2-0 (3)
- Финляндия – 1-1-4 (6)
- Великобритания – 1-0-4 (5)
- Польша – 1-0-1 (2)
- Венгрия – 1-0-0 (1)
- Украина – 1-0-0 (1)
- Австралия – 0-2-1 (3)
- Словения – 0-1-1 (2)
- Бельгия – 0-1-0 (1)
26-27. Испания – 0-0-2 (2)
26-27. Новая Зеландия – 0-0-2 (2)
28-30. ЛАТВИЯ – 0-0-1 (1)
28-30. Казахстан – 0-0-1 (1)
28-30. Лихтенштейн – 0-0-1 (1)
Напомним, сейчас в Пхенчхане происходит церемония закрытия зимней Олимпиады. Флаг Латвии понесет конькобежец Харальд Силов.
Источник: Sports.ru
Победили препараты для спортсменов,инвалидов-астматиков????!!!!!
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Поздравляю норвежских сифилитиков с прекрасной фармакологией , на следующей олимпиаде ждём норвежских спидоносов...
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А и ещё ты забыл поздравить Российских хоккеистов с золотой олимпийской медалью!!! Как там побеждает сильнейший?!
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