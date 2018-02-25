ОИ-2018: в медальном зачете победила Норвегия (10)

фото

Олимпиада-2018 | 25 февраля 2018 года, 14:13

В Пхенчхане завершились соревнования зимних Олимпийских игр. Медальный зачет выиграла Норвегия, на ее счету четырнадцать золотых медалей. Латвия расположилась на 28-м месте с одной наградой.

Второе место по количеству медалей занимает Германия, на третьей позиции в списке находится олимпийская сборная Канады.

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

  1. Норвегия – 14-14-11 (39)
  2. Германия – 14-10-7 (31)
  3. Канада – 11-8-10 (31)
  4. США – 9-8-6 (23)
  5. Голландия – 8-6-6 (20)
  6. Швеция – 7-6-1 (14)
  7. Южная Корея – 5-8-4 (17)
  8. Швейцария – 5-6-4 (15)
  9. Франция – 5-4-6 (15)
  10. Австрия – 5-3-6 (14)
  11. Япония – 4-5-4 (12)
  12. Италия – 3-2-5 (10)
  13. Россия – 2-6-9 (17)
  14. Чехия – 2-2-3 (7)
  15. Беларусь – 2-1-0 (3)
  16. Китай – 1-6-2 (9)
  17. Словакия – 1-2-0 (3)
  18. Финляндия – 1-1-4 (6)
  19. Великобритания – 1-0-4 (5)
  20. Польша – 1-0-1 (2)
  21. Венгрия – 1-0-0 (1)
  22. Украина – 1-0-0 (1)
  23. Австралия – 0-2-1 (3)
  24. Словения – 0-1-1 (2)
  25. Бельгия – 0-1-0 (1)

26-27. Испания – 0-0-2 (2)

26-27. Новая Зеландия – 0-0-2 (2)

28-30. ЛАТВИЯ – 0-0-1 (1)

28-30. Казахстан – 0-0-1 (1)

28-30. Лихтенштейн – 0-0-1 (1)

Напомним, сейчас в Пхенчхане происходит церемония закрытия зимней Олимпиады. Флаг Латвии понесет конькобежец Харальд Силов.

Источник: Sports.ru
Комментарии 10
кот3 часа назад
Победили препараты для спортсменов,инвалидов-астматиков????!!!!!
1
Ответить
Лёлик3 часа назад
Поздравляю норвежских сифилитиков с прекрасной фармакологией , на следующей олимпиаде ждём норвежских спидоносов...
1
Ответить
Фант3 часа назад
А и ещё ты забыл поздравить Российских хоккеистов с золотой олимпийской медалью!!! Как там побеждает сильнейший?!
1
Ответить