Олимпиада-2018 |

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил закрытыми Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

На официальной церемонии латвийский флаг нес конькобежец Харальд Силов, который на Играх-2018 выступал в трех видах программы (лучший результат — 4-е место на дистанции 1500 метров).

Латвия заканчивает зимнюю Олимпиаду с одной бронзовой медалью, завоеванной в соревнованиях двоек латвийскими бобслеистами Оскаром Мелбардисом и Янисом Стренгой.

Церемония закрытия на Олимпийском стадионе в Пхенхчане началась в 20.00 по корейскому времени (13.00 по латвийскому) и продолжалась более двух часов. В начале мероприятия на стадион выехали дети-спортсмены, а белый круг арены начал менять краски. Церемония закрытия получилась очень красочной и современной. В ней также приняли участие популярные южнокорейские исполнители.

Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Обладателями медалей стали атлеты, представляющие 30 стран.

Победителем медального зачета стала Норвегия. На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10). Заработав в общей сложности 39 медалей, Норвегия установила по этому показателю рекорд Олимпиад.

Российские спортсмены не смогли выйти на церемонию под флагом России: флаг с пятью кольцами нес волонтер. Последними среди команд прошли корейцы.

Россияне завоевали 17 медалей – две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых - и заняли 13-е место в общем зачете.

Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине в 2022 году.

Источники: Интерфакс, championat.com

Фото: Reuters, AP, TASS, Twitter