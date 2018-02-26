"Мужики! Болели, переживали!": Овечкин поздравил российских хоккеистов (2)
Олимпиада-2018 | 26 февраля 2018 года, 07:37
Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал победу российской сборной по хоккею на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!» — заявил Овечкин.
Сборная Россия по хоккею впервые за 26 лет выиграла золото Олимпийский игр. До этого она выигрывала Игры в 1992 году, когда также выступала под нейтральным флагом. Самого лучшего результата российские хоккеисты уже под флагом своей страны добились в 1998 году, когда вышли в финал зимних Игр в японском городе Нагано. Однако в финале россияне проиграли чехам.
На Олимпиаде в Южной Корее российские хоккеисты обыграли сборную Германии со счетом 4:3.
Фото из Flickr
Источник: РБК
Бех них всё гораздо интересней и по-хорошему драматично.
И немцы и русские великолепно представляли свои страны своими собственными силами.