"Мужики! Болели, переживали!": Овечкин поздравил российских хоккеистов (2)

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Олимпиада-2018 | 26 февраля 2018 года, 07:37

Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал победу российской сборной по хоккею на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!» — заявил Овечкин.

Сборная Россия по хоккею впервые за 26 лет выиграла золото Олимпийский игр. До этого она выигрывала Игры в 1992 году, когда также выступала под нейтральным флагом. Самого лучшего результата российские хоккеисты уже под флагом своей страны добились в 1998 году, когда вышли в финал зимних Игр в японском городе Нагано. Однако в финале россияне проиграли чехам.

На Олимпиаде в Южной Корее российские хоккеисты обыграли сборную Германии со счетом 4:3.

Фото из Flickr

Источник: РБК
Комментарии 2
Рижанин1 час назад
Финал Германия-Россия фантастическая игра - историческая и вом числе, что реально показала абсолютную ненужность легионеров-звёзд НХЛ.
Бех них всё гораздо интересней и по-хорошему драматично.

И немцы и русские великолепно представляли свои страны своими собственными силами.
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Nitj2 часа назад
Pizdravil.
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