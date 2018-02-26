Олимпиада-2018 |

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о признании виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхенчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Согласно документу, который опубликован на сайте суда, в пробе атлета зафиксирована рекордная концентрация запрещенного препарата мельдоний.

Концентрация мельдония в допинг-пробе спортсмена от 12 февраля составила 8069 нг/мл. На следующий день Крушельницкий сдал еще один анализ, показавший концентрацию 5721 нг/мл.

Ранее максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе исследований в лаборатории Кельна, составляло 1428 нг/мл. У теннисистки Марии Шараповой, которая отбывала 15-месячную дисквалификацию, концентрация была 890 нг/мл, а у недопущенного до Игр-2018 конькобежца Павла Кулижникова всего 0,7 нг/мл.

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, нарушением является любая концентрация мельдония в пробе спортсмена.

Также суд подтвердил, что российский спортсмен, отказавшийся от слушаний, сохраняет за собой право добиться сокращения дисквалификации или полного оправдания по данному делу, ссылаясь на принцип отсутствия вины или халатности.

На Играх-2018 Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте. На данный момент из-за положительной пробы Александра спортсмены лишены своих наград. Кроме того, Крушельницкий временно отстранен от участия в соревнованиях, пока не будет принято окончательное решение по его делу.

Сам спортсмен формально признал факт нарушения антидопинговых правил, но намерен восстановить свое честное имя. По одной из версий, мельдоний мог попасть в его организм в результате диверсии со стороны третьих лиц.

Источник: newsru.com