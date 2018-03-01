Олимпиада-2018 |

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил ключи от автомобилей российским победителям и призерам Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"Золотые" призеры, как сообщает ИТАР-ТАСС, получили ключи от BMW X6, "серебряным" достались автомобили BMW X5, олимпийцам, получившим бронзовые медали, - BMW X4. В торжественной встрече приняли участие и главные тренеры олимпийских сборных команд и личные тренеры олимпийских чемпионов, а также руководители спортивных федераций по зимним видам спорта.

Всего для олимпийцев было подготовлено 26 машин BMW X6 - для Алины Загитовой и хоккеистов сборной России, 13 BMW X5 получили фигуристы и лыжники, завоевавшие серебряные медали. Для бронзовых призеров подготовлено семь автомобилей BMW X4.

Между тем, глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде, получили только BMW X4 и X5 - BMW X6 не было среди наградных машин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», - заявил Горшков на пресс-конференции в Москве в четверг.

Он присутствовал на церемонии вручения ключей от машин.

Загитова подтвердила, отвечая на вопрос «Интерфакса», что получила X5. Фигуристка Евгения Медведева, серебряная медалистка, заявила, что получила X4.

Церемония награждения олимпийцев состоялась в среду на Красной площади.