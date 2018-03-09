Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил зимние Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане открытыми. Об этом сообщил ТАСС.

«XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане объявляю открытыми», — заявил Мун Чжэ Ин.

Южная Корея впервые принимает зимние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут в течение 10 дней, будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.

Ранее сообщалось, что участие в Паралимпийских играх в Южной Корее примет рекордное количество спортсменов.

А вот спортсмены из Латвии в очередной раз пропустят Паралимпиаду. Шанс на участие в Играх был у нашей команды керленгистов, но на отборочных этапах не был показан лучший результат, рассказала радио Baltkom президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите.

"Это не первый год. Мы еще никогда не участвовали в зимних Играх. Наши спортсмены не смогли пройти квалификацию. Но мы на правильном пути, наши ребята ездят на чемпионаты, показывают все лучшие и лучшие результаты. Мы надеемся, что через четыре года сможем участвовать в играх. Финансирование у нас не поднимается уже третий год. Это 365 тысяч евро в год на весь паралимпийский спорт. Нам помогают спонсоры. Мы не останавливаемся", - сказала она.