В Корее открылись Паралимпийские игры: латвийцы в них не примут участия (2)
«XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане объявляю открытыми», — заявил Мун Чжэ Ин.
Южная Корея впервые принимает зимние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут в течение 10 дней, будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.
Ранее сообщалось, что участие в Паралимпийских играх в Южной Корее примет рекордное количество спортсменов.
А вот спортсмены из Латвии в очередной раз пропустят Паралимпиаду. Шанс на участие в Играх был у нашей команды керленгистов, но на отборочных этапах не был показан лучший результат, рассказала радио Baltkom президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите.
"Это не первый год. Мы еще никогда не участвовали в зимних Играх. Наши спортсмены не смогли пройти квалификацию. Но мы на правильном пути, наши ребята ездят на чемпионаты, показывают все лучшие и лучшие результаты. Мы надеемся, что через четыре года сможем участвовать в играх. Финансирование у нас не поднимается уже третий год. Это 365 тысяч евро в год на весь паралимпийский спорт. Нам помогают спонсоры. Мы не останавливаемся", - сказала она.