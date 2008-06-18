Политика |

Эйжения АЛДЕРМАНЕ,

глава Управления натурализации





Россия просто так ничего не делает. Это значит, что в таких действиях, как отмена виз для неграждан, есть какой-то политический расчет. А в том, что Россия не беспокоится о своих соотечественниках в Латвии и Эстонии, я абсолютно не сомневаюсь. Когда страны Скандинавии, США, Канада, Великобритания выделяли очень большие деньги для того, чтобы неграждане изучали латышский язык и могли интегрироваться в общество, от России мы никогда не видели ни одного рубля на помощь своим соотечественникам. Это, повторюсь, просто некий политический шаг.



Я думаю, что этот шаг вряд ли отразится на процессе натурализации. Если иметь в виду, что люди чаще всего подходят к этому вопросу прагматично, думаю, что каждый человек для себя подсчитает, что для него выгоднее. Быть гражданином страны, в которой ты живешь и, в то же время, быть гражданином Евросоюза со всеми возможностями европейской системы социального обеспечения, образования, трудоустройства или оставаться негражданином, чтобы просто без визы ездить в Россию.

Думаю, именно прагматики сделают выбор в пользу гражданства Латвии и Евросоюза.

Если же брать в расчет другую, чисто этическую сторону, я никогда толком не могла понять людей, которые уже 16 лет живут с какой-то обидой на закон, который существует в стране.

Во всем мире быть гражданином страны, в которой ты живешь, заботиться о нормальном гражданском обществе, думать о том, как сделать, чтобы и твоей стране жилось лучше, чтобы она становилась крепче в правовом отношении, считается делом чести.

Конечно, гражданство — индивидуальный выбор каждого человека. И темпы натурализации сейчас замедлились. Но, отмечу, что сейчас гражданство Латвии идут получать те люди, которые делают этот выбор очень осознанно — для себя, для своей семьи, для своих детей.