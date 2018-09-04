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Уже более десяти лет действует карта поляка. Польша выдает ее жителям бывших советских республик, ощущающих свою принадлежность к польскому народу. Владелец карты получает ряд преференций и прав, уравнивающих его с гражданами Польши. Дальновидное решение с государственной точки зрения — пространство "польскости" таким образом расширяется.

Логично, что картой поляка заинтересовались российские политики и общественники: миллионы русских после распада СССР остались за пределами России, и их судьба является политическим вызовом для России.

Еще в 2009 году был подготовлен проект Федерального закона "О карте русского для соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации". Но инициатива забуксовала — по многим причинам. Нет необходимости анализировать все возражения против "карты русского". Укажу лишь на два: сложности с идентификацией русский/нерусский и страх перед наплывом иммигрантов из Средней Азии.

Соотечественники из СНГ, Германии и Балтии продолжают переезжать в РФ У меня возникла идея подготовить пилотный, экспериментальный проект "карты русского" — для Прибалтики. Почему?

Во-первых, отметаются возражения о неконтролируемой иммиграции.

Во-вторых, русские в Латвии и Эстонии подвергаются дискриминации на государственном уровне: ликвидируется образование на русском языке, многие русские лишены гражданства страны, русский язык вытеснен из официальной и методично вытесняется из деловой и бытовой сферы.

В-третьих, исторические аналогии. В Прибалтике крепостное право было отменено на сорок с лишним лет раньше, чем во всей остальной Российской империи. То есть это тоже был своего рода пилотный проект. Большинство пунктов я беззастенчиво скопировал с карты поляка, кое-что изменил и добавил. Ну вот, представляю на обсуждение.

Кто может стать обладателем "карты русского"?

"Карта русского" может быть выдана лицу, которое в день подачи заявления имеет гражданство Литвы, Латвии или Эстонии или имеет статус негражданина в одной из этих стран, и отвечает следующим условиям:

1.Свободно изъясняется на русском языке.

2.Сам заявитель или, по крайней мере, один из его родителей или дедушек/бабушек являлся гражданином СССР.

3.Доказывает свою связь с русским народом одним из трех следующих способов:

а)предоставляет документ, где указана его (или одного из родителей), национальность — русский;

б)предоставляет документ, где указано, что заявитель получал среднее или высшее образование на русском языке;

в)предоставляет свидетельство уполномоченной Российской Федерацией организации, подтверждающее активное участие заявителя в деятельности по продвижению русского языка и культуры, по защите прав и интересов русского национального меньшинства в стране проживания.

Примечания.

Подпункты 3.а и 3.в в основном, с небольшой доработкой, заимствованы из карты поляка. Этнический ("по крови") критерий "русскости" в качестве единственного негоден, но как один из вариантов, безусловно, должен быть включен.

При этом двери открыты для всех, включая этнических латышей, эстонцев, литовцев, если они работают на благо русской цивилизации.

Пункт 3.б — в карте поляка такого пункта нет. Но это очень актуально именно для Прибалтики. Человек обычно встраивается в русскую или латышскую (эстонскую) общину в зависимости от того, какую школу он окончил — русскую или латышскую (эстонскую).

Все три способа, одного из которых достаточно для доказательства связи с русским народом, просты и удобны технически. И для самого заявителя, и для чиновника или ведомства, которое принимает документы.

Обладание "картой русского" дает следующие льготы:

1)безвизовый въезд в Россию;

2)упрощенная процедура получения российского гражданства;

3)упрощенная процедура получения вида на жительство в России;

4)получение помощи от посольства РФ в стране проживания в случае, если возникает угроза жизни или безопасности;

5)трудоустройство в России на тех же правовых основаниях, которые действуют в отношении российских граждан;

6)возможность заниматься бизнесом в России на тех же правовых основаниях, которые действуют в отношении российских граждан;

7)возможность получить бесплатное образование в России на тех же правовых основаниях, которые действуют в отношении российских граждан;

8)право на получение в России бесплатной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях;

9)бесплатное посещение государственных музеев России.

Примечание. Список льгот следует обсудить и доработать, приняв во внимание особенности российского законодательства и уже действующих программ поддержки соотечественников.

"Карты русского" можно лишить в следующих случаях:

1)если выяснится, что обладатель карты фальсифицировал предоставленные документы для получения карты;

2)если обладатель карты совершил уголовное преступление на территории Российской Федерации;

3)если общественная или политическая деятельность обладателя карты признана враждебной интересам России.

Я ознакомил с проектом одного из самых работоспособных депутатов Госдумы РФ — Сергея Шаргунова. Он заинтересовался и готов взяться за продвижение.

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