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У меня появились результаты «валентиновского» киноуикенда в Риге. Итоги несколько удивили...

РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ 11 446 БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4 060 КОРОЛЬ ГОВОРИТ 1 495 МЕХАНИК 1 184 ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ В 3D 1 097

Специфика праздника подразумевает джентльменский набор мероприятий, включающий розу, сладости и культурную программу, причем в наши «нежирные» годы поход в ресторан все чаще заменяется посещением кинотеатра. Прокатчики это понимают, и стараются подгадать премьеру какой-нибудь романтической комедии ко дню всех влюбленных. Благодаря этой нехитрой стратегии, например, год назад американская комедия «День Святого Валентина» прервала победное шествие «Аватара», заняв первую строчку топа зрительской посещаемости с результатом 6,4 проданных билетов.

На этот раз схема не сработала.

То есть «валентиновский» фильм как раз был, но романтическая комедия «Без обязательств» вчистую проиграла трехмерной диснеевской анимации «Рапунцель: запутанная история». Вольная фантазия на тему сказки братьев Гримм про девицу с о-о-о-очень длинными волосами, только без выколотых глаз, но зато с разбойниками, хамелеоном, песнями хоровыми и сольными, а также 3D-эффектами на радость всей семье собрала более 11 тысяч зрителей, что составляет примерно половину (!) всей аудитории, пришедшей в этот уикенд в кино. То есть на «Рапунцель» пришел КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЗРИТЕЛЬ!

Кажется все влюбленные парочки Риги к этому времени уже успели пожениться и обзавестись детьми...

Но все-таки нашлись те, кто отправился смотреть «кино про любовь» (и меня особенно умиляет, что число зрителей фильма «Без обязательств» четное!). Комедия с участием Эштона Катчера и оскаровской номинантки Натали Портман («Черный лебедь», за который ее выдвинули на премию Киноакадемии тоже в прокате) рассказывает историю очень странной парочки, решившей ограничить свои отношения ни к чему не обязывающим сексом. Странность заключается в том, что эта идеальная с точки зрения самца схема как раз-таки не устраивает персонажа Катчера, который начинает проявлять излишнюю сентиментальность и ранимость. Сама по себе идея фильма в наш век гендерных перетасовок была бы интересна, однако губит всю затею полное отсутствие экранной «химии» между актерами. Портман и Катчер просто работают в кадре и искренности в их отношениях не больше, чем у актеров «взрослого кино».

На третьем месте фаворит «Оскара» «Король говорит», интерес к которому подогревает не только нескончаемый поток наград всевозможных кинообществ, но и (хочется верить!) народная молва. Не устаю нахваливать этот фильм за его трогательную человечность, остроумие, шарм и располагающую жизненность. И хотя жанр этой картины не располагает к посещению кинотеатра (нет взрывов, три-дэ, трупов, маньяков, ни одной перестрелки), в моем понимании это и есть самое настоящее кино.

Вот в «Механике» Стэтхема трупов и перестрелок более чем достаточно, но весь этот аттракцион преподнесен механистично (пардон за тавтологию!) и без души. И что? Фильм скромно сходит на нет с результатом вдвое меньшим, чем у «Короля». Как и российская комедия «Самый лучший фильм 3D» с надоевшими однообразными шуточками.

Хочу напомнить, что «Оскар» уже не за горами – церемония награждения пройдет 27 февраля, но выпущенные на киноэкраны еще два фильма-номинанта – «Детки в порядке» и «Боец» - интереса латвийской публики не вызвали. Оба фильма стартовали плохо, и собрали чуть более трехсот зрителей на премьере. Не на одном сеансе, а за все три первые дня проката!!!