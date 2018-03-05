Культура |

Недовольных "Оскаром" все больше. Позвольте и мне внести свое скромное "пфе" в дружное "фу-у".

Киноакадемию часто тычут носом в ошибки: где, говорят, "Оскар" у Хичкока, Чаплина, Кубрика? Почему фильмы "Таксист", "Космическая Одиссея 2001", "Золотая лихорадка" остались без наград? Величайшие шедевры американского кинематографа (как говорит Марис Морканс: "кирпичи, которые вытащишь, и стена развалится") остаются с носом, в то время как ленты проходные, второстепенные, осыпаны ворохом наград.

Большое видится на расстоянии, но уже сейчас возникает множество вопросов к "Оскару 2018".

"Оскар" всегда стремится быть в тренде. Ведущий обязательно выстреливает шутки на актуальную тему, от Харви Вайнштейна в реабилитационной клинике прячут телевизор.

Красивая ретро-сказка Гильермо дель Торо "Форма воды" была рекордсменом по числу номинаций на "Оскар", получила множество призов, включая "Золотого льва" Венеции, так что победа именно этой картины не кажется большим сюрпризом. И все же... Фэнтезийная притча об "униженных и оскорбленных" была словно скалькулирована дель Торо, чтобы понравиться политкорректной Киноакадемии. Мексиканец режиссер собирает команду героев, где есть немая уборщица, ее темнокожая подруга, жертва расистских шуточек, пожилой гей-художник и странное существо полу-человек, олицетворяющий "других", странных и непохожих.

В то же время драма британского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" была невероятно американской по сути, возрождающей дух Дикого Запада, когда человек находил в себе силы в одиночку противостоять всему враждебному миру. Героиня Фрэнсис Макдорманд была для меня олицетворением всего лучшего, что было в Америке, и что, к сожалению, эта страна стремительно теряет: бунтарство, обостренное чувство справедливости, несгибаемость.

И конечно же, упаси бог, не может быть "Оскар" "слишком белым", и видимо уже где-то сверху спущена разнарядка на "цветных победителей" (хотя более гнусного проявления расизма представить себе трудно), так что приходится выполнять квоту любым способом. В той же Венеции "Билборды" получили вполне справедливый сценарный приз, потому что в этой картине прекрасно выписаны характеры и их трансформация, блестяще прописаны диалоги. Тем более странным было решение Киноакадемии отдать "Оскар" за лучший сценарий режиссеру и сценаристу хоррор-комедии "Прочь" Джордану Пилу.

"Нелюбовь" Звягинцева проигнорирована как-то уж совсем демонстративно (уже шутят, что Звягинцев становится новым ДиКаприо). Конечно шведский "Квадрат" Рубена Эстлунда тоже прекрасный и острый фильм, злая сатира на современное "разодушевленное" общество и доведенное до абсурда искусство. Но Киноакадемии больше приглянулась драма о трансгендере "Фантастическая женщина"... Блин, конечно, что же еще может быть актуальнее!

Что порадовало, так это торжество справедливости в двух случаях: давно заслуженный "Оскар" оператору Роджеру Дикинсу (с 14 попытки!) и победа в актерской номинации Гэри Олдмана. Я просто не понимаю, как один из лучших актеров современности был обделен этой наградой.

Время само определяет самые значимые картины и роли, только не поспевающий за ним "Оскар" принижает собственную значимость угоду сиюминутной моде.