Вот иду себе спокойно по улице, как вдруг натыкаюсь на рекламный плакат: "В Ригу едет Boney M".

"К-какой, п-простите, Бони М?!", - начинаю я по-фандорински заикаться.

В 1989 году участники группы в последний раз выступали вместе, после чего каждый из них колесил по свету со своим составом бэк-вокалистов, именуя себя Boney M. В 2010 году умер Бобби Фаррелл, ушли на пенсию участницы оригинального состава Лиз Митчелл, Марсия Баррэтт, Мэйзи Уилльямс. Все права на бренд Boney M принадлежат Фрэнку Фариану, который открытым текстом заявляет, что под этим именем никто больше выступать не может.

И действительно, в Ригу приезжает с концертом типичная трибьют-группа Sound of Boney M feat Sheila Bonnick. Интрига в том, что Шейла Бонник считает себя бывшей участницей Boney M, хотя ее голос не звучит ни на одной записи коллектива. Если вас интересует эта история, то вкратце поясню, что Фрэнк Фариан изначально записал песню Baby Do You Wanna Bump, которую выпустил под псевдонимом Boney M. Песня стала хитом, нужно было прокрутить ее на телевидении, и для этих целей была набрана группа поющих под фонограмму артистов, среди которых была Шейла Бонник. Скоро стало ясно, что Boney M может превратиться в долгоиграющий проект, и тогда были найдены новые исполнители, умеющие петь.

При чем тут Тесей, спросит меня нетерпеливый читатель.

Был у древних греков такой герой, победивший Минотавра, и выбравшийся из Лабиринта при помощи нити Ариадны. Чтобы увековечить о нем память, корабль, на котором плавал на Крит Тесей, вытащили на берег. Шли годы, доски гнили, народные умельцы их просто меняли. И в какой-то момент местный философ вдруг усомнился: а тот ли перед нами корабль Тесея, если его столько раз переделывали? А если нет, то в какой момент он потерял право называться "кораблем Тесея".

Согласитесь, для современной поп-музыки этот парадокс популярен как никогда.

И по сей день ездит с гастролями группа Queen, хотя после смерти в 1991 году Фредди Меркьюри и ухода из музыки басиста Джона Дикона (соавтора многих квиновских хитов) от оригинального состава здесь только гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Могут ли они считаться Queen с участием Адама Ламберта?

Аналогичная ситуация сложилась с группой The Doors, где после смерти основателя и солиста Джима Моррисона два других участника - Робби Криггер и Рей Манзарек - попытались возродить коллектив с другим солистом. Да еще в обход барабанщика Джона Денсмора, вполне заслуженно засудившего своих экс-коллег.

В группе Smokie остался единственный участник оригинального состава Терри Аттли, что не мешает ему регулярно приезжать в Латвию под брендом "легендарные Smokie". С ним играют молодые ребята, которые только появились на свет в то время как Крис Норман и Алан Силсон уже набирали популярность.

А случай с Guns'N'Roses, где Эксл Роуз просто оформил права на себя, а затем уволил всех остальных участников?

Тут можно просто диссертацию писать на тему кто является неотъемлемой частью группы, и без кого она теряет права на свое название. Почему Genesis без Питера Гэбриела спокойно продолжили существование, а вот без Фила Коллинза - фигушки? Почему Deep Purple и Uriah Heep обновлялись регулярно и никому это не мешало, а Led Zeppelin предпочли после смерти Джона Бонэма разойтись?

По моему скромному мнению все решает один фактор: если с новым участником группа создает равноценный новый материал, то пускай и дальше несет гордое имя первопроходцев; а вот если катится на старом материале, то она превращается в трибьют-группу.