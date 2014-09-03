Эксклюзив |

Наступает осень — время свиданий. Президенты США и балтийских стран в основном встречаются осенью. Взять хотя бы нынешнего президента, Берзиньша. Как на календаре сентябрь — он в США, встречаться.

В прошлом году он посетил Нью-Йорк и 30 августа, и 29 сентября. В позапрошлом — 25 сентября. И Валдис Затлерс тоже был в США 26 сентября 2007 года, встречался с Бушем. И 26 сентября 2008-го, и 24 -го сентября 2009-го, и 20-го сентября 2010-го. Вайра, конечно, встречалась с президентом США чаще, благодаря особым отношениям.

Понятно, что наши президенты заодно и выступали в ООН. Но в календаре встреч главы Белого Дома для них всегда зарезервирован сентябрь. Так сказать, балтийский сезон.

В этом году всё по-другому. В этом сентябре президент США сам прилетел к нам. И собирает глав балтийских стран в Таллине. Так любящая мать спешит успокоить перепуганных детей. А дети очень напуганы.

Страх сквозит в речах первых лиц государства, страхом наполнены заголовки прессы. «России не позволят повторить украинский сценарий в Балтии», «НАТО нас защитит», «Мы не одни» - в этих утверждениях слышится вопросительная интонация. Ведь защит же? Ведь не позволит же? Ведь не бросит же нас, сиротинушек? Мы же не Грузия, не Украина какая-нибудь!

«Не позволим!» - доносится из Белого дома. «У вас в Эстонии есть большое русское население, и соответственно частью посыла президента будет то, что мы стоим рядом с вами, пятая статья представляет собой твердую гарантию вашей безопасности; Россия, даже не думай связываться с Эстонией или любой другой страной Балтии таким же образом, как ты связалась с Украиной», — заявил на пресс-конференции Белого дома директор Совета национальной безопасности США по европейским делам Чарльз Купчан.

Показателен однако сам этот страх. Откуда он? Что за сомнения? 10 лет назад, когда Латвия вступала в НАТО, латвийское руководство говорило совсем по-другому.

— Теперь, когда Латвия стала полноправной участницей НАТО, может ли она полностью защитить свое воздушное пространство, морские и сухопутные границы? - спрашивали командующего Национальными вооруженными силами генерала Раймондса Граубе. И генерал отвечал:

— Безусловно. НАТО — единая оборонительная система. Чистая математика: если раньше у Латвии было три вертолета, то теперь к ним следует прибавить боевые машины всех партнеров по Североатлантическому альянсу. То же самое относится к Военно-морскому флоту и сухопутным вооруженным силам. Однако для НАТО в целом и для Латвии в частности на сегодняшний день просто не существует реальной угрозы нападения. Я не могу представить, чтобы хоть одно государство мира напало на данный военно-политический блок. Это немыслимо.

Премьер Эйнарс Репше говорил, что вступление в НАТО гарантирует «вечную независимость Латвии».

Следующий премьер, Индулис Эмсис заявлял, что со вступлением в НАТО «уменьшается зависимость Латвии от России»

Президент Вайра Вике-Фрейберга уверяла, что Латвии в составе НАТО будет гарантирована такая степень безопасности, как никогда в ее истории.

Кроме того, немало говорилось, что с вступлением в НАТО улучшится наше экономическое положение, Латвия приобретёт больший авторитет в мире и так далее.

Ну ладно, с экономикой и авторитетом не очень получилось, но вечная безопасность-то где? Где наше чувство защищенности? Почему мы снова боимся и сомневаемся, что к нам успеют придти на помощь? И зачем надо было вступать в НАТО, платить деньги, если как до этого боялись Россию, так и по-прежнему боимся?

А ведь ещё министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс говорил: «Главное, что Латвия приобрела вступив в НАТО, это дополнительная психологическая безопасность». Ну и где она?

Очень много вопросов. Может быть, мистер Обама в Таллине всё объяснит, всех успокоит, и вернет былую уверенность? А то очень надоело бояться.

Фото - president.lv