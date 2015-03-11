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В 1925 году рижская газета «Сегодня» сообщила: «Очередной московский поезд 1-го мая подошел к станции Зилупе, разукрашенный красными флагами, первомайскими плакатами и т. д. Латвийские пограничники не пропустили его на территорию Латвии и отправили обратно. Только после того, когда на советской территории с поезда были удалены красные флаги и прочие первомайские «атрибуты», поезд был принят на станции Зилупе».

Вот так много лет назад в Латвии боролись с запрещённой советской символикой. Сколько лет прошло, а борьба продолжается. Буквально позавчера суд Зиемельского предместья Риги вынес решение оштрафовать на 20 евро руководителя Латвийского конгресса украинцев Мыколу Павлюка за использование на пикете советской символики - серпа и молота, которые были нарисованы на плакате с изображением Путина. Причём, руководитель не только эту символику открыто демонстрировал, но ещё не подчинился требованию работников полиции её убрать.

В обществе опять разгорелся спор. Как это было в 2005 году, когда 17 июня Райвис Дзинтарс сжёг у российского посольства советский флаг и лидера партии “Все -Латвии!” оштрафовали на 200 латов. Потому что флаг был советский. Запрещённый.

«Не слишком ли слепо полицейские исполняют букву закона?» - ставятся вопросы в прессе. Ведь в иных случаях речь вовсе не идёт о прославлении советского режима, а вовсе даже наоборот. «Я использовал советскую символику с целью указать на страну, которая на сегодняшний день является агрессором и оккупирует украинские территории» - пояснил г-н Павлюк радио Балтком.

Как я вчера узнал из газеты «Латвияс Авизе» и сайта likumi.lv закон о собраниях, пикетах и шествиях действительно запрещает использовать флаги, гербы и символику, в том числе и стилизованную, бывшего СССР, Латвийской ССР и нацистской Германии. Но в законе о публичных и праздничных мероприятиях , который конкретно запрещает нацистскую свастику, серп, молот и пятиконечную звезду, указано: «за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных преступлений».

С одной стороны — г-н Павлюк не прославлял, не оправдывал. С другой стороны — на пикет с серпом и молотом нельзя, это прямо указано. Как поясняет газета, такой запрет был принят чтобы не причинять моральных страданий людям, пережившим сталинские репрессии. И против тех многих, кто желает славить советские времена. Газета призвала полицейских соблюдать не только букву закона, но и его дух.

Я вам скажу, что как раз букву-то полицейские и не соблюдают. Смотрим внимательно, что в законе о пикетах, шествиях и собраниях написано. 11 статья, 5-й пункт: «запрещается использовать флаги Латвийской ССР».

А как можно узнать из статьи уважаемого академика Яниса Страдыньша, опубликованной в газете «Падомью яунатне» 23 сентября 1988 года, пока 25 августа 1940 года Латвийская ССР не приняла новую конституцию — флагом Советской Латвии был красно-бело-красный.

«Во время событий лета 1940 года красно-бело-красный флаг находился рядом с красным. Решением Народного правительства оба были вывешены на государственных и жилых зданиях в день выборов 15 июля, оба вместе развивались на заседании Народного Сейма 21 июля, когда в Национальном театре провозгласили советскую власть в Латвии. Красно-бело-красный флаг 5 августа 1940 года был в Кремле, когда Верховный Совет СССР принимал решении о принятии Латвийской ССР в состав Советского Союза» - писал академик.

Не так всё просто и с гимном Латвии. Как утверждал в том же 1988-м году Народный поэт Янис Петерс, по 1-й программе Всесоюзного радио гимн «Dievs, svētī Latviju» шесть раз звучал в июле и августе 1944 года, не только в годовщину установления советской власти в Латвии, но и когда гвардейцы латышской советской дивизии пересекли латвийскую границу. И 15 октября 1944-го, когда дивизия маршировала в Риге у памятника Свободы, оркестр играл тот же гимн, уверяет Петерс.

Поэтому ничего удивительного, что 15 февраля 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР утвердил красно-бело-красный флаг, герб образца 1921-го года и гимн «Dievs, svētī Latviju» в качестве официальных символов Латвийской Советской Социалистической Республики.

А как всем уже известно, символы Советской Латвии у нас на публичных мероприятиях и пикетах запрещены. В том числе, и флаг, и гимн. Однако полиция никого не штрафует за красно-белый-флаг, и за гимн на музыку Бауманиса. Хотя вполне могли бы, следуя букве закона. Но дух важнее.

Думается, что и Павлюка простят. Тем более, что он собирается оспорить свой приговор.