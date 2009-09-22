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Черный клавиш, белый клавиш

То, что было - не поправишь...

Американский президент Барак Обама давно был мне подозрителен. А уж после того, как журналисты стали обзывать его американским Горбачевым ― тем более.

На днях сам Обама пошутил насчет того, что якобы перестал "быть негром". Дескать, раньше, когда противники его критиковали, к этому всегда примешивались расовые предрассудки. Но вот теперь, за время своего президентства, он уже столько натворил, что на цвет его кожи уже не обращают внимания. А критикуют за его дела.

Не знаю, это может быть там у них, в Америке, с их высокой степенью политкорректности. Они там могут делать вид, что вообще не замечают ни обаминых ушей, ни цвета его кожи.

Но у нас в Латвии, степень расовой нетерпимости довольно высока, на что даже пару раз указывал Госдепартамент США. Призывая своих граждан быть в Риге осторожнее.

Мы не скоро забудем, что Обама негр. Но этим он нам и близок. У нас в прессе даже рижского мэра Ушакова как-то назвали «рижским Бараком Обамой».

Но и критиковать американского президента нам есть за что. Прежде всего за то, что он не послушал двух наших славных женщин. То есть, может быть, и послушал. Но сделал всё наоборот.

Речь идет о Вайре Вике-Фрейберге и Сандре Калниете. Соответственно, бывшем латвийском президенте и бывшем министре иностранных дел.

Летом эти две в высшей степени достойные дамы, в числе других бывших лидеров восточноевропейских стран, направили открытое письмо администрации президента США. И призывали Вашингтон не забывать своих союзников в Восточной Европе.

Основания для подобных опасений у них были. Прямо на глазах происходило страшное ― президент США шел на уступки этим русским. То есть собирался начинать новые отношения с наследницей оккупантов Россией, объявив так называемую перезагрузку.

А это, если кто не знает, процесс, при котором компьютер полностью очищает оперативную память и начинает работать заново.

А ведь в этой памяти предшественниками Обамы было накоплено много для нас хорошего. Там были особые отношения Буша-младшего с Вайрой Карловной, и восхищение того же Буша грандиозными успехами латвийской экономики, и забег Вайры Карловны к тому же Бушу в самолет, и американские слова о признании оккупации и обещания не бросить в беде, если что.

И вот представьте: приходит какой-то сын кенийца, нажимает кнопку и собирается все это стереть. Да причем, не один, а с президентом России. Которому эта самая кнопка и была демонстративно вручена.

"Через 20 лет после холодной войны мы видим, что страны Центральной и Восточной Европы больше не находятся в центре внешней политики Америки. - беспокоились авторы письма, подписанного Вайрой и Сандрой - В то время, как администрация Обамы определяет внешнеполитические приоритеты, наш регион стал частью мира, о которой американцы по большей части перестали тревожиться". Конец цитаты.

Действительно, вон даже Збигнев Бжезинский на днях подтвердил, что нынешнего американского президента не шибко волнует Восточная Европа. Он больше на Китай смотрит, на Тихий Океан. Сам-то с Гавайских островов родом.

Ну и, конечно, вопиющим событием стало недавнее решение Барака Обамы отказаться от идеи Буша развернуть 10 ракет-перехватчиков шахтного базирования в Польше и радар в Чехии. На которые местные власти надеялись, как на защиту от коварной России. Хотя официально считалось, что эти ракеты будут против Ирана.

Это поступок точно роднит Обаму с Горбачевым. Тот считал, что с Западом можно договориться, если пойти на некоторые уступки. И Барак Хусейнович, судя по всему, считает, что если не злить Россию, то с ней можно наладить отношения. У одного перестройка, у второго ― перезагрузка.

А как же мы, верные союзники? А нам-то что?

А в Латвии, судя по всему, идет другой процесс.

Посмотрите сами: страна наша меняется на глазах. Как-то вдруг оказалось, что нам ничего не нужно. Не нужно столько школ, в том числе музыкальных и спортивных. Не нужно столько больниц. Театров, оказывается, у нас слишком много. Полицейских и военнослужащих сокращают. И чиновников вместе с министерствами. Не нужно никакой промышленности. Поступило предложение оставить только четыре высших учебных заведения на всю страну. И так далее, сами все видите.

Пошли даже страшные разговоры об утере коренным населением национальной идентичности!

А тут еще Барак Обама с Россией дружить собрался.

Я не слишком силен в компьютерных терминах, но по-моему это называется переформатированием.

Когда все вообще стирается с жесткого диска компьютера. Нажатием двух клавиш.

Вот сейчас президент наш Затлерс поехал в США. Может быть, он там надеется найти эти заветные клавиши и выяснить, кто же их нажимает? Какая черная рука?

«Черная», как вы понимаете, в переносном смысле.