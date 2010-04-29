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Как время меняет людей!

Намедни, готовясь к программе, смотрели мы на сайте Сейма список депутатов Верховного Совета Латвийской Республики. Того самого, что большинством проголосовал за независимость и лишил гражданства часть своих избирателей.

Так вы знаете, там очень много людей, фамилии которых ничего не говорят молодому поколению. А иных и старожилы уже не припомнят. Есть, конечно, и покойные. А есть вполне себе ещё действующие политики, фамилии которых, что называется, на слуху.

Созерцание списка настроило меня на философский лад и я задумался о неблагодарной судьбе политических деятелей. О том, как вынуждены они все время напоминать о себе. А как уйдут из политики, так постепенно и канут в забвение.

Вот и на этой неделе нас настигло печальное известие. О своём уходе из политики заявил министр финансов Эйнарс Репше. Личность, без сомнения, легендарная и разносторонняя. Сказал, что не будет участвовать в выборах в следующий Сейм.

Репше уйдёт, а его подпись на латвийских деньгах останется. Ведь он был и главой Банка Латвии, и премьер -министром, и министром обороны. А ещё известен как летчик, промышленный альпинист, художник и скупщик недвижимости.

Надо сказать, что в первый свой приход в правительство, на должность премьера, Эйнарс Репше проявил себя гораздо ярче. Тогда он выступал за тотальную экономию и повышение рождаемости, обещал снизить налоги, повысил зарплату себе и своим министрам, ездил на служебной машине кататься на лыжах, получил в подарок лётный костюм, призывал всех переселяться в сельскую местность. Прославился высказываниями о том, что он марсианин, что необходимо сломать хребет спруту коррупции и «как можно было не обещать».

А вот его нынешний приход во власть ничем таким ярким не отмечен, разве что полосатым кожаным костюмом. Говорил, что мы на дне ямы, сокращал социальные расходы, вышел на крыльцо - ему плюнули в лицо. Даже и вспомнить особенно нечего.

Как известно, в природе всегда так: если в одном месте прибавится, то в другом непременно убавится. Недавно мы наблюдали великое возвращение в политику Андриса Шкеле. Хотя ранее создатель Народной партии уверял, что не вернётся никогда, это хлопотно и неинтересно, а он себя плохо чувствует.

В народе сразу возникло мнение, что Шкеле возвращается, потому что у него стало плохо с деньгами. Кризис ликвидности, так сказать.

Логично предположить, что Репше уходит из политики потому, что у него с деньгами стало хорошо. А раньше было плохо.. В позапрошлом году его долги выросли до до 965 тысяч латов, свидетельствовала декларация.

Это предположение подтверждается сообщением информационных агентств о том, что в прошлом году долги Эйнара Репше, ставшего министром финансов , сократились до 901 тысячи латов. То есть свое финансовое положение он немного поправил.

Возможно, до выборов в Сейм он планирует поправить его еще больше. И тогда с чувством выполненного долга может уходить из политики.

Впрочем, к заявлениям латвийских политиков об уходе надо относится осторожнее. И пример Андриса Шкеле это только подтверждает. А вспомним, как уже лет десять уходит из политики Раймонд Паулс. Не удивлюсь, если Вайра Вике-Фрейберга вновь захочет стать президентом.

Посмотрите, как уже вроде бы списанные политики, изворачиваются, как создают новые коалиции и партии под звучными названиями - лишь бы проникнуть в Сейм или правительство. Никто не хочет заняться чем-нибудь другим. Например, удалиться от дел и выращивать капусту. В прямом значении этого слова.

Высказываются разные версии, почему Репше решил уйти из политики. Говорят, что он хочет избежать отчёта о своей финансовых накоплениях. Типа, какой спрос с частного лица?

Говорят, что его попросили товарищи по партии. Дескать, министр стал очень непопулярным, раздражает избирателей. Уже в лицо ему плюют. Хотя подсчитано, что в прошлом году фамилия Репше упоминалась в 3971 публикации прессы, что обеспечило ему 4-е место в топе, после премьера, президента и Годманиса, скорее всего, это были не слишком доброжелательные упоминания.

Хорошим предвыборным лозунгом «Нового времени» мог бы стать девиз: «Теперь без Репше!». Дескать, мы от него избавились, голосуйте за нас!

Но возможно, этот уход такой же предвыборный маневр, как создание новых партий и коалиций. И через какое-то время Эйнарс Репше вернётся. Чтобы спасти страну. Как Шкеле. Или от него.

А к тому времени избиратели будут помнить о нем только хорошее. Он напомнит им их молодость, лихие нулевые годы. И его снова выберут. Наконец-то, скажут, пришёл честный человек! И костюм у него такой потёртый, видать, не о себе думает, а всё о народе.