Няня
Ваш, я смотрю - тихий, терпит и ждет обеда, вон - глазами вращает... Наш бы так, непоседа... Наш уже: лоб тучей, воду в вино превращает. Давеча был случай: вышли на миг только, вернулись - сочли сливы, а половины нет...
Очень нетерпеливый!
Скажешь ему: "Не трогай!". Прямо "Не смей трогать!", прям маркером жирным на банке пишешь императив.
Спросишь потом, главное: "Ты ж не любил фанки, зачем тебе Джордж Майкл?"... Знаешь, что он ответил?
"- Мне на корпоратив!".
Сначала сам понимает: "Для нового года это!" - не выдержит, хвать самолетик, и в воду бросает вновь... Да, я признаю ошибки, не допороли где-то, но это ж не наш метод, наш же метод любовь.
А эта затея дурацкая, устраивать семинары. Герман ведут и Стругацкий в разных концах всегда. "Главный секрет Мавроди" и Трудно ли быть Богом" - вот две основные темы, не кончатся никогда.
Ладно еще - собаки.
Очень он их любит.
Прям натаскал много, возится, с ними спит...
Но для чего враки, что нужен был доктор?
Здесь же никто не болеет, и нигде не болит!
Он говорит: "Не знаю",
Плачет навзрыд долго.
Прячет в меня слезы, я глажу по голове...
Ходит больной по раю, хлюпает весь носом,
Шишками прут розы
Мокрые по траве.
Так и живем, в общем.
Если сердит - ропщем. Сонный когда - хороший,
Теплый такой, счастливый, звездочки, словно бусы, виснут на волосах... Есть же свои плюсы.
Видишь рассвет... Красиво?
Это он сделал сам!