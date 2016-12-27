Калейдоскоп |

Ваш, я смотрю - тихий, терпит и ждет обеда, вон - глазами вращает... Наш бы так, непоседа... Наш уже: лоб тучей, воду в вино превращает. Давеча был случай: вышли на миг только, вернулись - сочли сливы, а половины нет...

Очень нетерпеливый!

Скажешь ему: "Не трогай!". Прямо "Не смей трогать!", прям маркером жирным на банке пишешь императив.

Спросишь потом, главное: "Ты ж не любил фанки, зачем тебе Джордж Майкл?"... Знаешь, что он ответил?

"- Мне на корпоратив!".

Сначала сам понимает: "Для нового года это!" - не выдержит, хвать самолетик, и в воду бросает вновь... Да, я признаю ошибки, не допороли где-то, но это ж не наш метод, наш же метод любовь.

А эта затея дурацкая, устраивать семинары. Герман ведут и Стругацкий в разных концах всегда. "Главный секрет Мавроди" и Трудно ли быть Богом" - вот две основные темы, не кончатся никогда.

Ладно еще - собаки.

Очень он их любит.

Прям натаскал много, возится, с ними спит...

Но для чего враки, что нужен был доктор?

Здесь же никто не болеет, и нигде не болит!

Он говорит: "Не знаю",

Плачет навзрыд долго.

Прячет в меня слезы, я глажу по голове...

Ходит больной по раю, хлюпает весь носом,

Шишками прут розы

Мокрые по траве.

Так и живем, в общем.

Если сердит - ропщем. Сонный когда - хороший,

Теплый такой, счастливый, звездочки, словно бусы, виснут на волосах... Есть же свои плюсы.

Видишь рассвет... Красиво?

Это он сделал сам!