Политика |

Избиратели распустили Сейм Латвии. Какая неожиданность! Кто бы мог подумать?

На избирательные участки люди шли как на праздник, в приподнятом настроении, с улыбками, чтобы снести то, что всего несколько месяцев назад старательно воздвигли.

На некоторых сельских участках заботливые местные власти даже организовали гражданам досуг – чтоб, так сказать, сочесть полезное с приятным – для детей устроили игровые площадки, для родителей – выставки народного творчества. Бойко шла торговля в близлежащих кафе, потому как надо было отметить праздник.

Ну подумаешь, у каждого из 2 миллионов из кармана по латику вынули – не обеднеем.

Главное, как в старой недоброй песне – «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем...» Сколько вот слышу ее в современном исполнении, никто никогда до конца не допевает. Потому как новый мир строить очень хлопотно, да и некому, как выясняется. У всех находятся более неотложные дела. Поэтому строить новый мир мы по-прежнему доверим субподрядчикам. Это проще, да и уволить всегда можно на раз-два-три, как показала практика.

Они, засучив рукава, привычно примутся за работу. Первый раз, что ли? Вот вам - проект нового мира. Не нравится? Ну вот вам другой проект, не вопрос...

В преддверии роспуска все говорили – надо посмотреть, сколько народу проголосует "за". В этом – главная интрига. Мол, тогда мы будем знать, что идем в правильном направлении. А мне, наоборот, интересно, сколько будет против. Сколько не повелось на примочки Главного Айболита страны, за счет пациентов быстренько скроившего себе партию? И даже символичненько учредившего его в день референдума.

Теперь уже знаю. Около 5%. Так что, кто был никем, тот никем и останется.

А поутру проснутся эти 95%. Праздник кончился, голова болит, в ней какие-то воспоминания. А, да, мы же вчера Сейм разогнали... Чо делать-то будем?

Да ничего не будем. За пивом сбегаем.