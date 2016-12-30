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Пять минут уже неактуально, в этом году секунда – наше все. Високосная секунда стала предметом нашего живого интереса и темой эфира "Новогоднее СуперУтро" на радио Baltkom.

“Как бы вы распорядились вашей лишней секундой?” - спросили мы радиослушателей и гостей этого эфира. Варианты были такие:

-Проспал бы ее. -Лишнюю секунду бы подумал, прежде чем что-то сказать. -Признался бы в любви. -Нажал бы пульт телевизора. -Как можно заметить какую-то секунду?

Можно было ответить и по-своему.

Глава Tez Tour Latvija Константин Пальгов предпочел бы подумать лишнюю секунду, чтобы сделать что-то наверняка. А врач Ингрида Цирцене призналась, что она особа романтическая, выбрала признание в любви.

И тут раздался звонок в эфире.

“Вы спросили насчет лишней секунды? Я бы отдала ее своей тяжелобольной сестре”, - мокрый от слез голос нашей слушательницы.

Ты придумываешь что-то кажется легкое, шутливо-философское, а тут тебя раз – и в жизнь лицом. К кому-то заглянула беда, и человек звонит в наш несерьезный новогодний эфир попробовать как-то себя обезболить.

Вообще, наши слушатели меня часто меняют. В прошлом году мы с Марисом Моркансом точно также разводили себе беседы на тему – а зачем нам вообще встречать Новый год? Ну понятное дело, есть в этом какое-то кокетство. Все равно ожидаемо позвонят, нагонят хорошего настроения, рассмешат – так и было. И вроде все так и надо, и понятно, что надо встречать и праздновать... А потом позвонила женщина. Очень грустная и спокойная. И рассказала, что Новый год для нее не праздник, выпивать она не приветствует, муж потихоньку на кухне рюмочку опрокидывает, тайком от нее. Она в комнате с телевизором. С невесткой в ссоре, внука не видит много лет, сына почти тоже. Такой вот тихий семейный адок. Все кинулись эту женщину успокаивать, что-то советовать. Вот не знаю, изменилось ли что у нее в жизни.

А вот еще про сегодня, про лишнюю секунду. Певица Ольга Пирагс, не задумываясь, сказала, что она бы поцеловала кого-то. Художница Иева Бондаре посмеялась, что эта секунда удлинит год ее мужу, у которого день рождения за 20 минут до Нового года.

И снова звонок радиослушателя: “Если бы эта секунда была у меня, я бы хотел отдать ее на доброе дело, или какому-то хорошему человеку”. Как раз в студии были совладелицы агентства PR-Linija Владислава Галкина и Ирена Дроздова. “У вас на радио как раз есть замечательная программа “Зеленая лампа”, как раз звонок или смс- это и есть та самая секунда кому-то в помощь”, - сказали они.

Еще один слушатель предложил просто улыбнуться друг другу.

Но вернемся к опросу. 10 процентов наших респондентов указали, что просто проспали бы эту секунду, еще 3% - нажали бы пульт (мы сознательно не указывали, с какой целью), а 28% – вообще бы не заметили ее.

И еще под конец эфира позвонила бабулечка. Вот есть такие бабулечки-красотулечки, хочется прямо поцеловать их голос.

“Я хочу заступиться за нашу молодежь, ее же часто упрекают в том, что она плохая. Вы вот тут спрашивали про одну секунду. Я инвалид, на костылях. Мне очень трудно подниматься и спускаться по лестнице. Так вот каждый день какой-нибудь молодой человек тратит свою одну, две или даже три свои секунды на то, чтобы мне помочь. А один даже меня отнес до квартиры на руках”.

Мира вам люди в новом году, спасибо за все, и не думайте о секундах свысока.