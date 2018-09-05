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Уже месяц в эфире радио Baltkom задаю разным представителям сферы здоровья один и тот же вопрос: "Почему взнос по обязательному страхованию здоровья для неплательщиков налога (например, для микриков) нельзя разбить на части, как, например, автостраховку - платить каждый месяц, например, раз в квартал или в полгода". Для многих людей, имеющих статус микропредприятий, получающих авторские гонорары, работающих по патентам это сумма солидная, кроме нее есть куча всяких платежей, тем более, конец года, отопление, подарки к новогодним праздникам и тд и тп.

В законе сказано - платить надо "раз в год". Но получаю я все время разные ответы и это удивительно, потому что люди, которым я его задаю, авторы этого закона.

Сначала пришла на интервью министр здравоохранения Анда Чакша, сказала, что "с чего я это взяла и где это написано", и что взнос за медицину на следующий год можно делить по частям.

Потом та же (вроде бы) Чакша выступила на пресс-конференции и сказала, что взнос делить нельзя, надо сразу заплатить 154 евро за 2019 год (а лучше за два года сразу – 206 евро).

Вслед за Чакшей пришел представитель Национальной службы здоровья и сообщил - делить нельзя, платеж раз в год. Так в законе, и так "удобнее администрировать".

В среду утром пришел Ромуальд Ражукс (председатель парламентской подкомиссии по здоровью и один из тех, кто стоял у истоков закона) и сказал - можно по частям, “закон это предусматривает”. И что они сделают депутатский запрос относительно того, почему Национальная служба здоровья не разрешает делить взнос по частям.

В законе сказано (ст. 12.2): "Veselības apdrošināšanas iemaksas persona veic reizi gadā valsts budžetā par kārtējo kalendāra gadu, kā arī par diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem..." Может, я чего-то не вижу?

Reizi gadā - раз в год.

Я вообще уже не знаю, что про кого думать.

Хотя знаю. Возможно, таковй вариант – по частям – и обсуждался. Об этом, кстати, в интервью обмолвилась и глава Минздрава - “мы обсуждали такую возможность”. Но потом то ли сознательно, то ли нет, эту возможность исключили. А зачем? Стрясти 200 евро сразу с человека – куда проще и надежнее. А то ведь взносы – дело добровольное, в этом месяце заплатит, а потом передумает. А бюджет наполнять надо.

Вообще, к микропредприятиям у нас довольно-таки интересное отношение. С одной стороны государство активно предлагало такую форму занятости несколько лет назад, активно зазывало туда. А вот теперь видит в них большое зло и действует довольно бесцеремонно. Они же не платят налоги, “как другие”. Поэтому их по умолчанию поставили в один ряд с теми, кто получает зарплаты в конверте, то есть вообще не платит налоги. И как-то “забыли”, что налог у микриков повышается год от года, что его часть, которая идет на социалку, идет, например, на страхование по безработице. При этом пособие микрик не получит, потеряв статус микрика. Теперь государству они невыгодны и, как сказал Ражукс, их существование в таком количестве - “всего лишь вопрос ближайшего будущего”. И потому содрать с них надо как можно больше, пока они не загнулись.

Ну или это привычное высокомерие властей предержащих, как их называли в недавнем прошлом. Что такое 100-200 евро? Фигня полная. Заплатят, не маленькие.

“Почему мы все время говорим об этой малочисленной группе?” - недовольно спросил в интервью председатель парламентской подкомиссии по здоровью. Ранее Чакша тоже говорила, что это “всего 30 тысяч”. Ну да, при нашем-то количестве населения – 30 тысяч туда – 30 тысяч сюда. Население города. Например, Вентспилса.

Подумаешь, первый раз нам что ли городами разбрасываться.

P.S. Позже, внимательно еще раз перечитав закон, мы снова связались с депутатом Ражуксом, чтобы понять, где же он увидел возможность платить частями. Читали буквально с ним хором и по слогам. В итоге он признал свою неправоту, но обнадежил, что будет поднимать об этом вопрос в Сейме. Поживем, увидим.