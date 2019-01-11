Общество |

Наталья Михайлова, руководитель службы информации радио Baltkom

Для разнообразия начну с хорошего. Все чаще последние годы слышу от людей, которым приходилось пользоваться госуслугами в Латвии, что у нас в этом плане просто сказка – быстро, четко, вежливо. В отличие от. Это очень приятно слышать. Многие помнят, например, каким адом были у нас те же учреждения ДГИ (департаменты гражданства и миграции в 90-е годы) - ими можно было не только детей пугать, но и взрослых до инфарктов доводить. Впрочем, про последних - чаще так оно и было.

Сегодня ДГИ давно и успешно переименовали, в них и других госинстанциях сидят адекватные люди, вежливо общаются на всех языках, причем, в некоторых даже сразу спрашивают, на каком вам удобнее ну и т.д. Не без исключений, конечно, но все-таки. Везде таблички - “подарков не дарить”, “выбери лучшего чиновника” и электронная очередь.

Наверное, при таком уровне сервиса уже грех жаловаться, но по аналогии с пирамидой Маслоу, удовлетворив основные потребности, человек начинает подниматься вверх и желать “вишенок на торте”. В нашем случае – не только бесперебойной работы отдельных учреждений, а уже взаимодействия и эффективности всей системы. Но тут пока все грустно.

На днях мы пригласили в эфир профессора университета им. Страдыня, главного специалиста минздрава по реабилитационной медицине Айвара Ветру. Интервью было после ревизии Госконтроля, которая заключила, что реабилитация должна быть доступна попавшему в бедственную ситуацию человеку немедленно, а не с непростительным опозданием. Контролеры обратили внимание, что часть услуг, важных для пациента, остается на бумаге. А сам человек – за пределами рынка труда с мизерной пенсией по инвалидности. При том, что мы все время кричим о нехватке рабочей силы.

Профессор сообщил, что настоящая реабилитация человека начинается даже не тогда, когда ему уже сделали операцию или он прошел химиотерапию, например, а еще до того. Например, эти мероприятия должны начинаться уже перед ампутацией ноги – врач расскажет, как и что будет проходить, что его ждет, какой сценарий лечения оптимален, какие надо будет проходить процедуры и куда обращаться дальше, чтобы потом вернуться на работу – в идеале на свою должность, с прежней зарплатой.

“В нормальной стране так это происходит”, употребив именно это нелюбимое мной выражение, пояснил он. Не хватает у нас денег и возможностей для того, чтобы вот так, как странах типа Германии, например, провести человека от и до, по всем этапам этого пути, когда с ним случалась беда. Нет вот этого комплексного межотраслевого подхода, где работает отлаженная система сотрудничества не только на уровне людей из разных сфер, но и на уровне институций, ведомств, министерств.

И так – не только в здравоохранении.

Буквально на днях я, на примере своих знакомых, в FB писала про бесполезность службы занятости. Эта неповоротливая устаревшая структура совершенно не отвечает, на мой взгляд, ни современным требованиям рынка труда, ни современному пониманию системы, как таковой. Вся работа сотрудников сводится к тому, чтобы поставить безработного на учет, а затем следить за тем, чтобы он вовремя отмечался. При этом ему периодически подсовывают вакансии со старыми адресами, недействующими телефонами, записывают на курсы, которые пройти реально ищущему работу нереально – очередь на курсы подходит через несколько месяцев, когда человек уже нашел место. Курсы часто проходят в рабочее время. Вряд ли новый работодатель одобрит трехразовое отсутствие в неделю своего нового сотрудника. Курсы, получается, организованы для длительных безработных, а если ты начал на них ходить и бросил по причине того же устройства на работу – будь добр, верни денежку государству.

Это из той же оперы, что с инсультом - прошло пять месяцев, получи помощь. Человек попал в трудную ситуацию, остался без работы, ему, по сути, нужна срочная реабилитация. Его нужно немедленно вытаскивать, пусть, если необходимо, пройдет ряд каких-то мероприятий, надо дать ему возможность и квалификацию повысить, если он где-то выпал из обоймы, и профессию сменить. Помочь, если выгорел. Подучить, если отстал. Государству от этого одна выгода, оно получит налоги, а не будет ему само платить пособие. Вместо этого – раз в месяц являйся, получай пять сомнительных адресов, которых в интернете полно, становись в очередь на курсы, куда попадешь через много месяцев и все. На этом все. Про спасение утопающих все понятно, но зачем тогда государство?

Наши политики, чиновники и другие должностные лица постоянно катаются в зарубежные командировки, чтобы перенимать опыт. Ну неужели уж совсем ничего не перенести на нашу почву, чтобы сделать более мобильным и эффективным. Многое упростилось, все уже давно в цифре. Мне кажется, все эти громоздкие подминистерские структуры можно при желании преобразовать в современные гибкие центры “одной остановки” с набором специалистов из разных отраслей, молодых и опытных профессионалов, которые могут по-новому посмотреть на вещи.

21 век на дворе. Не все и всегда упирается в деньги и только деньги. Самые сложные изменения происходят в головах. Система должна существовать для человека, а не наоборот. Он и его благополучие должны быть главным, а не забюрократизированный процесс, где мы уже вот так привыкли, нам так удобно, потому что на это средства выделены и уже освоены. Но и человеку нужно объяснить, что это в его интересах. Пока наши политики с этой задачей не справляются. А наш человек так устроен, что вроде как и поработать не прочь, но и с пенсией по инвалидности расставаться не хочет. Не получается у нас вишенки на торте.