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-Мы с вами должны вместе обратить внимание людей на демографическую проблему. - сообщил Истинному Учителю Истны (то есть мне) вечерний посетитель, известный радиоведущий. - Ведь если наши женщины не откажутся от своего эгоизма и не начнут рожать хотя бы по два и одной десятой ребенка каждая, все заполнят иммигранты. Вы же знаете статистику? Тут давно надо в набат бить.

Бить посетителю в набат я не стал, вместо этого вежливо поинтересовавшись:

-А сколько у вас детей, голубчик?

-Трое! - гордо ответил гость. И, помолчав, добавил: - Правда, мамы у них разные. Да... Это отдельная, совершенно исключительная история. Хотите, расскажу?

Осененный догадкой, я резко распахнул шкаф и внушил гостю, что он видит буку. Пока он сидел, парализованный ужасом, я наскоро просканировал его мозг и убедился в своей правоте. Мозг радиоведущего оказался насквозь пастыризованным.

Массовая пастыризация - одно из недавних изобретений Внеземных Цивилизаций. Оно призвано (как и все, что вытворяют закомплексованные гуманоиды) морально опустить Человечество с целью обидного хохота над ним - но с особым цинизмом. Пастыризованный больной, пропущенный через высокотемпературное инопланетное излучение, не просто перестает воспринимать себя частью рода людского. Он при этом непрестанно предписывает окружающим, как им следует измениться в лучшую сторону, не считаясь с трудностями.

Первым эффектом пастыризации является появление у больного все той же, распространенной и при других болезнях, странной идеи, будто все остальные люди суть не такие же полноценные личности, как он сам -- а некий набор юнитов из стратегической игры. Но пастыризованному кажется, что тут есть что заапгрейдить - и он начинает всячески колотить в набаты чужих ушей, выдавая смелые, радикальные указания по немедленному улучшению Homo sapiens. Наиболее распространенными на пост-советском пространстве предписаниями, исходящими от пастыризованных, являются: "Женщины, рожайте!", "Люди, перестаньте пить!" и, наконец, "Быдло, обернись гражданским обществом и сделай что-нибудь с гаишниками, которые меня в среду оштрафовали".

Сами пастыризованные, конечно, не бегут делать ни первого, ни второго, ни третьего - поскольку прекрасно видят последствия. Производство кучи детей дурно скажется на их возможности купить те самые прульные тачилы, которые они рекламируют на своих каналах в перерывах между призывами рожать. К тому же женщина, многократно пропущенная через доступный населению роддом, уже вряд ли сохранит тот уровень здоровья и доброты, которого они достойны. Бросить пить они не желают, потому что им-то надо как-то расслабляться. Наконец -- открытая война с обидчивыми силовыми орденами может обернуться совсем дурно, а им еще жить и работать в этом городе.

Затуманенное сознание пастыризованных решает это противоречие путем выделения себя в отдельную категорию т.н. "духовных авторитетов". Сами они пришли в этот мир олицетворять Правду, а не жить по ней. Они дают миру спасительные советы - поэтому их нельзя мерить общею линейкой. Если бы они сами занялись выполнением своих инструкций - кто тогда будет энергосберегающе светить народам?

К сожалению, поколение, воспитанное суровыми мужчинскими романами и игрой Warcraft на вере в собственную эксклюзивность, особо податливо к заразе. Оно пастыризируется конвейерными темпами. Поэтому на десяток нормальных людей сейчас приходится не менее шести и одной десятой пастыря (как мне подсказывают, скорее все-таки просто одной десятой -- но и этого явно многовато). Они облучают друг друга поучительными эманациями, но сами, будучи обладателями совершенно исключительных биографий, имеют стойкий иммунитет к чужим поучениям. Как следствие - жизнь идет себе дальше как попало, а наши современники, отдавая по ползарплаты на обучение отпрыска в престижном вузе, все не оставляют надежды увидеть однажды вокруг вежливых белокурых грузчиков из хороших, непьющих, по-африкански многочисленных и, желательно, набожных семей. Они также горазды бороть культ потребительской бездуховности, пока эти грузчики тащат к ним на этаж новый хай-энд - к которому они питают совершенно исключительную слабость, но это отдельная история.

...В Совхозе им. маршала Баграмяна практикуется прогрессивный метод трудотерапии. Пастыризованных больных будят чуть свет, одевают в спецовки, гонят рыть бурты для брюквы и грузить ящики вечером, а в перерывах нянчить ораву специально обученных младенцев. Четырежды в день к ним на лазурном приусе подъезжает проф. Инъязов с мегафоном, призывая к трезвости. Процент излечивающихся зашкаливает за 100.

Из блога автора.