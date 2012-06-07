Происшествия |

4 июня 2002 года по тросам на вершину Вантового моста забрался Илгачс Силардс 1964 года рождения. После переговоров с сотрудниками антитеррористического отряда Omega, продлившихся около двух с половиной часов, покоритель вершины согласился спуститься вниз и незамедлительно был доставлен в полицейское управления для выяснения личности, а затем - в психиатрическую лечебницу.

10 июля 2002 года, примерно в 20 часов, проходившие по мосту люди заметили, что по вантам вновь карабкается Силардс и сообщили об этом в полицию. Сотрудники Омеги по стреле моста поднялись на вершину моста, дождались там Силардса и в 21.45 доставили его вниз

Оказалось, этот спайдермен несколько дней назад покинул психиатрическую больницу, искал ночлег в одном из рижских приютов, но был выдворен работниками приюта по причине агрессивного поведения.

В связи с восхождением на Вантовый мост психически неуравновешенного и семь раз судимого за кражи Силардса было возбуждено уголовное дело.

Однако 12 июня появилось сообщение, что это происшествие могло оказаться инсценировкой для съемок видеоклипа российского музыканта Бориса Гребенщикова. Но директор студии Vilks сообщил, что они снимали только эмоции людей.

26 ноября 2002 года по вантам моста взобрался пьяный 22-летний парень. Он был наказан административно.

В апреле 2004 года попытку взобраться по вантам предпринял мужчина 1979 года рождения.

13 января 2006 года проезжавшие по Вантовому мосту сообщили в полицию о взбирающемся по вантам человеке. Когда спасатели и полицейские прибыли на место, мужчина успел подняться по вантам на 30-40 метров. Спустился он сам, воспользовавшись небольшой помощью пожарных на последнем этапе. Как стало известно, мужчина решил таким образом отметить свой день рождения. На голове у него была закреплена видеокамера, с помощью которой он хотел запечатлеть свое восхождение.

27 октября 2009 года на пилон Вантового моста взобрался 21-летний молодой человек , из-за чего в центре Риги образовались огромные пробки. С молодым человеком долго говорил полицейский-психолог. В какой-то момент внимание нарушителя удалось отвлечь, чем и воспользовались сотрудники правоохранительных органов. Медицинская экспертиза показала, что у юноши имеются нарушения психики и ему необходимо принудительное лечение.

Именно после этого случая мэр Риги Нил Ушаков поручил директору департамента сообщения Эдгару Стродсу разработать и подать предложения по ограничению посторонним доступа к вантам Вантового моста. "Недопустимо, когда из-за одного человека парализована жизнь целого города. Нужно что-то предпринять, чтобы подобное не повторялось", - указал Ушаков.

Решено было покрыть ванты специальной защитной краской, которая образует на вантах толстый, скользкий и невысыхающий слой, сохраняющий свои свойства также при высокой и низкой температурах. Сообщалось, что этот способ ограждения вант моста от попыток залезть на него будет также сравнительно дешевым и обойдется в 1,5 тысяч латов. Покраску планировалась начать в апреле 2010 года.