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Трагедия в Золитуде, по числу жертв, пополнила печальный список самых жутких катастроф в Латвии за прошлый и нынешний век, произошедших в мирное время.

Гибель людей — это всегда горе. Независимо от числа погибших или от времени случившегося — до восстановления независимости или после.

Но все же о трагедиях с погибшими людьми в советское время было известно меньше. Тогда не было социальных сетей, газеты писали о несчастных случаях в СССР мало, отделываясь скупыми строчками информационных сообщений. Многие события были реконструированы гораздо позже.

Самым страшным стал случай, когда 13 августа 1950 года в Риге возле набережной затонул перегруженный прогулочный пароход «Маяковский». 147 человек погибли., в том числе 48 детей. Сейчас об этом уже много написано, собраны воспоминания очевидцев. Тогда Верховный суд Латвийской ССР возбудил уголовные дела против 6 должностных лиц и назначил им длительные сроки заключения. А председатель исполкома города Риги покинул этот пост.

16 февраля 1976 года недалеко от станции Югла скорый поезд "Ленинград - Рига" столкнулся с двумя маневровыми локомотивами. Погибло 46 человек, 55 получили легкие и 6 - тяжелые травмы. Это была крупнейшая железнодорожная катастрофа в Латвии.

Известны и другие катастрофы Советской Латвии.

8 июля 1947 года в Смилтене у автобуса 1-го Рижского автобусного парка, ехавшего из Алуксне в Ригу, отказали тормоза и он врезался в стену дома Сельскохозяйственного общества на улице Дарза. Стена рухнула на автобус, погибли 27 человек, 19 получили ранения. Шофер выжил и был осужден на 10 лет.

30 декабря 1967 года недалеко от аэропорта Лиепая разбился самолет АН-24. Погибло 44 человека — крупнейшая авиакатастрофа в Латвии.

12 января 1969 года в Елгаве в 10.55 из-за взрыва газа обрушился дом на улице Райниса, 9. Погибли 39 человек, в том числе 14 детей, трех человек не нашли. Из 11 раненых двое скончались в больнице.

24 июля 1978 года в Лимбажи рухнул надстраивающийся четвертый этаж 2-ой средней школы. Погибло 7 школьников.

20 сентября 1986 года во время торжественного открытия рухнул мост Кегумской ГЭС, по которому проезжали 14 грузовиков «КрАЗ». Погибло11 человек.

Если же вспомнить печальные происшествия нового времени, то до трагедии в Золитуде, по числу жертв самым страшным был ночной пожар 23 февраля 2007 года в пансионате для инвалидов "Реги" в Алсунгской волости, когда погибло 26 человек. Комиссия МВД пришла к выводу, что пожар предположительно произошел из-за короткого замыкания в чердачном помещении на третьем этаже, недавно построенном и не оснащенном противопожарной сигнализацией.

И, конечно, никогда не будет забыт день 28 июня 1997 года, когда в Талси во время организованного МВД праздника, из-за поломки гидравлического подъемника корзина, в которой находились 22 человека, упала с 19-метровой высоты, погибли девять детей.

Уголовное дело о талсинской трагедии рассматривалось в различных судебных инстанциях в течение четырех лет. В 2002 году Сенат Верховного суда вынес по нему окончательное решение, оправдав бывшего начальника талсинский бригады ГПСС Петериса Бекманиса и инспектора Модриса Кейселиса и приговорив замначальника ГПСС Павла Загорского к условному лишению свободы на три года. Ранее к лишению свободы были приговорены оба водителя подъемника — Вилнис Грикис и Игорь Иванов, но в соответствии с законом об амнистии оба были освобождены от отбывания наказания.

Много несчастных случаев происходит в результате обрушения. Обрушиваются стены и целые дома. Из-за взрыва или ремонта. Но когда жертв нет, пресса уделяет этому не так много внимания.

Например, 12 мая 2012 года в инфекционном отделении Резекненской больницы, где лечатся дети, обрушился потолок. Посыпался бетон и упали люстры. Малыши перепугались и плакали, сообщила программа телеканала LNT Tautas balss. Свидетели рассказывали, что дыра в потолке была огромной, была видна вентиляция и провода. Упали две тяжелые лампы, и некоторые мамы чудом спаслись от травм - вышли погулять в коридор перед самым обрушением. Однако руководитель больницы Диана Гаваре-Карпова тогда сообщила, что это был не потолок, а часть перекрытий из путопласта.

Самое жуткое, что никогда не знаешь, где рванёт.

17 августа 2000 года в рижском универмаге Centrs произошли два взрыва, в результате которых пострадали 35 человек, из них трое — тяжело.Позднее в больнице умерла одна из раненых женщин. 12 декабря 2003 года Рижский окружной суд приговорил обвиняемого по делу о взрывах Леонарда Громова (он же Бутелис) к восьми годам тюремного заключения, признав его виновным в совершении убийства при отягчающих вину обстоятельствах.

22 декабря 2000 года в Риге из-за незаконно проводившейся перестройки в магазине Essa, находившемся в принадлежащем домовладельцу Илмару Лимбенсу доме на ул. Пулквежа Бриежа 7, обрушился потолок и пол. Погибли два человека, несколько других получили ранения. Суд приговорил Лимбенса к двум годам лишения свободы. После оглашения приговора у осужденного случился сердечный приступ. Сейчас в этом помещении находится магазин Maxima.

22 июля 2003 года в 21.57 в Риге на улице Маскавас в пункте обмена газовых баллонов фирмы «Бригита» напротив Центрального рынка взорвалось сразу несколько баллонов. Здание, в котором находился пункт, было разрушено. Обломками и взрывной волной повреждено около 30 автомобилей.

В результате взрыва погиб один человек, который находился внутри пункта обмена баллонов и четверо торговцев, находившихся рядом. 12 человек оказались ранены. Кроме того, взрывной волной и осколками было повреждено около 30 машин. У грузовика-мусоровоза оторвало кузов. Большая часть автомобилей не подлежали восстановлению. Виновной признали руководительницу фирмы. Приговор - шесть с половиной лет условно и запрет на бизнес-деятельность, связанную с газом.

26 марта 2007 года в кафе «Мелиса», в здании 3-й рижской средней школы в Старой Риге, взрыв газового баллона на кухне убил двух женщин. Еще две женщины с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу. Обрушилась стена. Госинспекция по труду выяснила, что баллон был нелегально куплен и нелегально заполнен.

21 ноября 2013 года ..