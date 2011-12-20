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Психоз - мне трудно найти другое слово, чтобы описать ажиотаж вокруг присяги депутата в 11-м Сейме.

Впервые депутат за нарушение торжественной клятвы (присяги) получил самое суровое наказание из арсенала штрафов комиссии по этике. Правовая обоснованность этого наказания находится под сомнением, да и применение его весьма выборочно. Парламентская комиссия потребовала от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) информацию о тех депутатах, которые поставили свою подпись за проведение референдума о статусе русского языка. Такая просьба, как мне кажется, требует от ЦИК антиконституционных действий. Тем не менее сейчас ЦИК допускает их выполнение с вероятностью в 50%.

Группа депутатов предложила ужесточить наказание за дальнейшее нарушение депутатской клятвы, при этом оставив без изменений как слишком общий текст клятвы, так и процедуру оценки нарушения, что имеет яркий политизированный характер.

Пока что ни одному из депутатов правящей коалиции не хватило мужества открыто сказать о том, что все красные линии уже нарушены. Видимо, в контексте референдума о статусе двух языков явно доминирует представление, что с законностью методов и даже здравым смыслом можно не считаться – ведь избиратель именно этого и ожидает. Возможно, это правда. В конце концов, что в риторике может быть более привлекательным, чем идея наказания депутатов за нарушение присяги? Но это не оправдывает парламент, так как депутат, в отличие от простого избирателя, не только имеет возможность узнать мнение юриста по правам человека, но и несет ответственность за свои решения – поэтому проконсультироваться с экспертом он просто обязан.

Поэтому я решила описать некоторые наблюдения, которые нахожу важными для оценки прошлых и будущих инициатив.

Как в Латвии появилась депутатская клятва?

Историческое и религиозное значение слова "клятва" создает ореол древности. Однако в Латвии еще 10 лет назад депутатам приносить эту клятву не было необходимым. Клятва депутата – это не древнейший ритуал, который создали "отцы" конституции.

Весной 2002 года проходили парламентские выборы. Однако 7-й Сейм за четыре года не сделал ничего такого, чем можно было бы гордиться. Как поднять свою популярность в глазах избирателей? Внимание избирателей всегда приковано к национальным вопросам. Не сумев придумать ничего принципиально нового, так как в 1998 году Конституцию уже дополнили новой нормой о государственном языке Латвии, эту норму просто раздробили на несколько новых, хоть и тех же по сути.

Наряду с этими изменениями, чтобы избежать каких-либо сомнений в том, что депутаты бдительно стоят на страже латышского языка, Конституцию пополнили и присягой (торжественной клятвой). Ее полный текст гласит: "Вступая в должность депутата, я перед лицом латышского народа клянусь (торжественно обещаю) быть верным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, выполнять свои обязанности честно и добросовестно. Я обязуюсь соблюдать Конституцию Латвии и ее законы".

Почему за нарушение присяги трудно наказать?

Есть три причины, почему я считаю неправильным наказывать депутатов за нарушение присяги:

Первая причина. Как понять, что является, а что не является нарушением клятвы?

Депутат обещает соблюдать законы. Означает ли это, что, превысив установленную скорость, он нарушил закон? А если он на один день опоздал с подачей своей декларации о доходах? Или не убрал снег своевременно?

Депутат обещает защищать демократическое государство. Нарушает ли он Конституцию, публично выступая против финансирования референдума из бюджетных средств? Является ли нарушением закона призыв голосовать за такие поправки к Сатверсме, которые дадут народу право распустить Сейм?

Депутат обещает укреплять суверенитет Латвии. Активное участие в наднациональных организациях подрывает суверенитет нашего государства. Нарушили ли депутаты Конституцию, когда в 2004 году агитировали за вступление в Европейский Союз? Или за принятие Лиссабонского договора?

Депутат обещает добросовестно выполнять свои обязанности. Как на счет Комиссии по этике, которая потребовала от ЦИК, на мой взгляд, антиконституционных действий – выдачу информации о тех депутатах, которые участвовали в сборе подписей за референдум - является ли это добросовестным поступком? Является ли нарушением голосование в Сейме, когда депутаты отказываются пояснять мотивы своего выбора?

Причина, почему утвердили именно этот текст депутатской клятвы примерно такова: клятва была задумана всего лишь как символическое обещание, единственным юридическим последствием нарушения которой является отказ в мандате депутату, который отказался ее произнести. А вот оценивать, исполняет ли депутат саму клятву, должен избиратель.

Вторая причина. Кто будет оценивать – была или не была присяга нарушена?

На данный момент полномочия взяла на себя Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, состоящая из депутатов от разных фракций, которые принимают решения большинством голосов. На практике это, конечно, означает то, что депутата наказывают, если этого хочет большинство. Соответственно, если большинство этого не хочет, то депутата не наказывают. Но до сих пор я не видела основанных на твердых принципах, обоснованных решений относительно того, почему одну просьбу комиссия удоблетворяет, а в другой отказывает. Ясно, что даже профессиональному судье трудно оценить применение наказания на основании такого абстрактного текста как депутатская клятва. Качественная работа требует тщательного анализа не факта нарушения присяги, но и того, нет ли более высоких принципов защиты прав человека, которые в демократическом обществе не позволят наказывать депутата за подобные нарушения.

Случай с Николаем Кабановым – хороший тому пример. Депутат обещал укреплять латышский язык как единственный официальный в государстве, а потом подписался за присвоение русскому языку статуса второго официального. Конституция каждому гражданину Латвии гарантирует право выразить свое мнение и вынести вопрос на референдум. Например, в Великобритании депутаты обещают быть верными королеве и ее потомкам (в клятве это единственное обещание), но это обещание не налагает на них никаких особых обязательств в вопросе поддержания монархии.

Вполне возможно, что оценку нарушения депутатской клятвы можно было бы доверить нейтральному, наделенному соответствующей властью учреждению, но подобных я в Латвии не вижу (как не вижу таковых и в других демократических странах).

Третья причина. Как наказывать за нарушение присяги?

Принимая во внимание то, как трудно определить, что является или не является нарушением присяги, а также то, что до сих пор нет учреждения, способного оценить этот вопрос беспристрастно и без политических интриг, я крайне скептически отношусь к ужесточению мер наказания за нарушение клятвы.

Мне трудно представить лучший способ политической мести, чем обвинить конкурента в нарушении клятвы. По желанию, у всех депутатов в недавнем прошлом можно найти такой поступок, который большинство сочтет несправедливым, несоответствующим закону или противоречащим демократии. Даже если эта обязанность будет возложена на суд, текст присяги все-таки слишком расплывчат для того, чтобы за его нарушение примененять столь суровое наказание.

Как повысить ответственность депутатов?

Если хотите повысить ответственность депутатов, то искать нужно в других направлениях, а не в санкциях за нарушение клятвы.

Контроль за исполнением и предвыборных и торжественных обещаний должен быть в руках избирателей. Уважаемые избиратели, нам всем придется поумнеть! Надо понимать то, что делают депутаты! Если нам кажется, что депутат нарушил клятву, то нужно потребовать у него публичного объяснения своих действий, а в случае недобросовестного поведения накажем его морально. Для этой цели можно создать широкий спектр гражданской инициативы: сбор подписей за то, что какой-то депутат должен сложить свой мандат, обсуждение на интернет-порталах, где будут собраны данные о предполагаемых нарушениях и прочее…

В целом, оценка того, нарушил какой-либо депутат соответствующие этические нормы или нет (кодекс этики депутатов) не должна зависеть от прихоти парламентского большинства. Возможно, к оценке кодекса этики депутата можно даже привлечь нейтральных экспертов. Работа Комиссии Сейма по этике должна стать гораздо более публичной – ее решения должны выкладываться в интернете. Возможно, жителям даже должна быть предоставлена возможность подать индивидуальную жалобу в комиссию по поводу нарушения кодекса этики каким-то депутатом.

*Ивета Кажока - политолог, исследователь центра общественной политики Providus

(Politika.lv. Перевод Mixnews.lv)