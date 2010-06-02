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В последнем выступлении генсека НАТО Расмуссена Россия прозвучала в достаточно скромном объёме. То есть, достаточно очевидно, что у НАТО очень крупные задачи, в которые они хотят каким-то образом вписать Россию. При этом у меня ощущение, что они будут настаивать на своих, так называемых фундаментальных принципах.

НАТО не является сейчас враждебной организацией по отношению к России или Белоруссии - холодная война позади. И конечно нам надо преодолевать комплекс враждебности по отношению к НАТО, как и им надо преодолевать комплекс враждебности по отношению к нам. Я имею в виду психологическую сферу. Но некоторые фундаментальные принципы НАТО, о которых очень часто говорит господин Расмуссен, вступают в противоречие с некоторыми принципами нашей безопасности. В частности, настойчивость с которой он повторяет, что НАТО будет сохранять политику открытых дверей. Что это означает? Это просто принцип? Мы все очень уважаем принципы. Но, принцип может быть декларирован или его можно очень активным образом проводить в жизнь. Например, будет ли это распространяться на скорейший приём в НАТО Грузии? Ведь принципы можно осуществлять по-разному.

Можно сказать, что мы примем Грузию в НАТО тогда, когда Грузия наладит нормальные отношения с Россией, допустим. Для НАТО важно, чтобы Грузия и Россия нашли общий язык и т.д.. Или они будут принимать в НАТО Грузию во главе с Михаилом Саакашвили, который постоянно подчёркивает враждебность по отношению к России и даже, как известно, принял решение, которое привело к гибели российских граждан в Южной Осетии в августе 2008 года. Или например с Украиной. Ведь можно просто говорить: когда Украина будет заинтересована - мы рассмотрим вопрос о её вступлении. А можно говорить о том, что Украина станет членом НАТО. А почему она собственно станет членом НАТО? Например, президент Украины не ставит так сейчас вопрос. Население Украины против этого. А со стороны генерального секретаря НАТО мы слышим: "Украина станет членом НАТО. Мы так решили". Давайте может быть дождёмся что решит Украина по этому поводу, потому что на Украине нет единства. Поэтому мне кажется, что такая настойчивость попахивает экспансией. При всем этом я согласен с господином Расмуссеном - НАТО на нас не нападёт. И на Белоруссию не нападёт. Это не альянс, который ставит своей задачей нападать на соседние страны. Но вместе с тем, меня удивляет такая постановка вопроса - НАТО не враг России, потому что альянс на неё не нападёт.

Мы же прекрасно знаем, что в мировой политике не всё сводится к нападению. Есть такая вещь, как например угроза силой. То есть когда какой-нибудь стране говорят: "Если вы не поступите так, то мы применим против вас силу". Ни какого нападения нет, но дают понять. Есть другая вещь - использование собственного военного превосходства для оказания политического давления. То что господин Рассмусен вообще не рассматривает эти параметры, меня удивляет. Есть ощущение пропагандистского подхода, а не сущностного подхода. Даже в уставе Организации Объединённых Наций перечислен целый ряд элементов, примеров, санкций в мировой политике использования военной силы - когда непрямое нападение вынуждает то или иное государство вести себя в угоду другому. Как насчет этого всего? Как насчет опыта Югославии? НАТО нам так и не объяснило до конца как оно бомбило Белград без ясной поддержки Организации Объединённых Наций.

Ещё один принцип, который вызывает вопросы в России - НАТО сейчас говорит, что должно будет проводить операции за пределами зоны ответственности НАТО для того, чтобы лучше защитить своё население. Хорошо. Но как далеко НАТО будет заходить в этом? Афганистан это исключение или правило? Вчера посол Соединенных Штатов и нынешний помощник министра обороны господин Вершбоу сказал, что НАТО останется Северо-Атлантической организацией с периодическими выходами за пределы своей ответственности когда это будет необходимо. Всё таки хотелось бы иметь больше ясности на этот счёт. Потому что тут НАТО рискует серьёзно вступить в противоречия с уставом Организации Объединенных Наций. В ООН есть две страны, которые не являются членами НАТО - это Россия и Китай. И совершенно не очевидно, что они всякий раз будут поддерживать такого рода операции. Я думаю, что эти вопросы нуждаются в проработке. Я думаю, что эти вопросы стоят и перед руководством НАТО. Повторяю, я не считаю НАТО агрессивной организацией, но считаю НАТО безусловно военно-политической организацией. Когда представители НАТО удивляются, что российская сторона считает НАТО военной организацией, то мы в свою очередь удивляемся, как её можно воспринимать иначе, если она ведёт военные действия в Афганистане. Нам говорят: "Нет, нет, мы политическая организация". Политическая организация не имеет вооруженных сил. У НАТО есть такая тенденция - слишком много пропаганды. Лучше рассматривать вопросы по существу, а не уходить в какие-то пропагандистские риторические заявления. Несмотря на то, что господин Расмуссен достаточно позитивно говорил о сотрудничестве с Россией, он сегодня тоже упомянул: "России надо оставить в прошлом призраки холодной войны, мышление холодной войны, риторику холодной войны и сосредоточиться на сотрудничестве". При этом американские оборонительные ракеты размещаются в Польше. Там создаётся американская военная база. Мы не знаем она будет маленькой или большой, но решение о её создании уже принято. Это находится в 70 километрах от границы с нами. И когда мы задаём вопросы, это называется риторикой холодной войны. Вот когда НАТО, что-то делает, вызывающее вопросы со стороны России, то это не действия холодной войны. Это всё хорошо и замечательно. А вот когда Россия задаёт вопросы: "Для чего эти ракеты там, скажите нам пожалуйста?". Они говорят: "Нет, нет, это риторика холодной войны. Зачем вы нам вообще задаёте такие вопросы? Как вы можете задавать такие вопросы? Мы просто разместили ракеты. Вообще о чем речь? Они же оборонительные".

Ну да они оборонительные, но база то создана. И мы прекрасно знаем, что военная база может играть оборонительную роль, а может играть и другую роль при изменении обстоятельств. Поэтому когда нам говорят, что не воспринимают Россию как противника и как врага, мы тоже не воспринимаем НАТО как противника и как врага. Но всё таки не надо нас считать людьми уж совсем ограниченными и недалёкими. Мы понимаем, что размещение военной техники в 70 километрах от границы имеет определённый смысл. Как минимум это намёк нам на то, что они рассматривают опасность обострения отношений с Россией. Иначе зачем размещать эти ракеты. Ещё очень много не проясненных вопросов между Россией и НАТО. Комплекс обладателей универсальной истины, который исходит иногда от руководства НАТО, мне кажется он напрасен. Мировое развитие показывает, что носители универсальных истин оказываются очень часто посрамленными развитием событий.

Я вспоминаю выступление Китайского премьер-министра Вэнь Цзябао на Давосском форуме в прошлом году. В разгар экономического кризиса, с чисто китайской иронией он сказал одну фразу, которая сказала все. Он сказал: "Нам кажется, что наши учителя несколько поторопились. Он имел в виду, что Соединённые Штаты, Европейские державы - носители принципов рыночной экономики всё время говорили китайцам как надо действовать, а в Давосе 2009 они молчали и слушали, что говорят китайцы. Потому что Китай одна из немногих стран, которая демонстрировала устойчивый рост когда все рухнули. Америка рухнула, Европа до сих пор находится в очень критическом состоянии. А до этого нам 30 лет говорили, что создана идеальная универсальная неолиберальная модель экономики. И те кто этого не понимает, это просто какие-то цивилизационные кроты - слепые люди заткнувшие все уши и забившиеся в какие-то норы под землей. Вот оно, выходите на свет присоединяйтесь к нашему неолиберальному триумфу!".